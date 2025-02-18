  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Forte Teknoloji/Hasan Cengiz Bayrak: Bilişim yatırımı ile savunma sanayiinde verimlilik artırılabilir
Takip Et

Forte Teknoloji/Hasan Cengiz Bayrak: Bilişim yatırımı ile savunma sanayiinde verimlilik artırılabilir

Forte Teknoloji Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, bilişim yatırımları ve dijital entegrasyon ile savunma sanayiinde maliyetlerin düşürülebileceğini ve verimliliğin artırılabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Forte Teknoloji/Hasan Cengiz Bayrak: Bilişim yatırımı ile savunma sanayiinde verimlilik artırılabilir
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Bilişim alanında aralarında savunma sanayii firmaları da olan kurum ve kuruluşlara sistem ve yönetim yazılımları sağlayan Forte Teknoloji Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, varolan sistemlerin idame ve işletmesinin alım için harcanan tutarların çok üstünde olduğunu vurgulayarak, bu süreçlerde verimliliğin artırılmasının faydasını da büyük olacağını belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, özellikle savunma sanayiinde alt yükleniciler ve tedarikçilerden alımlar, bakım, onarım gibi süreçlerin yönetilmesiyle maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Forte Teknoloji Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak yaptığı değerlendirmede, idame ve işletme giderlerinin iyileştirilmesi ve yönetimi için çözümler geliştirdiklerini vurgulayarak, dijital entegrasyon ve yerli üretim stratejilerinin de savunma sanayiindeki maliyetleri azaltmada kritik rol oynayacağını kaydetti.

Bayrak, “ELD Bilişim’in (Forte Teknoloji iştiraki) geliştirdiği FORIPS yazılımının, ana yükleniciler ve alt yükleniciler arasında ortak bir dijital platform sağlıyor, yedek parça tedarikini hızlandırıyor, bu yazılımın NATO standartlarına uygun şekilde maliyetleri yüzde 10 oranında azaltabilir. Ayrıca, standart parçalarla üretimin, yerli sanayiye olan katkısının artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından büyük bir önem taşıyor. Bu yenilikçi stratejilerin uzun vadede Türkiye’nin savunma sanayiinin küresel rekabet gücünü artıracağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

TSKB/Bilgiç yanıtladı: Faiz indirimleri kur şokuna neden olur mu?TSKB/Bilgiç yanıtladı: Faiz indirimleri kur şokuna neden olur mu?Ekonomi

 

ABD'li fon FMR LLC, Astor Enerji'deki payını arttırdıABD'li fon FMR LLC, Astor Enerji'deki payını arttırdıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
THY'den indirimli bilet kampanyası: Son gün 20 Şubat
THY'den indirimli bilet kampanyası: Son gün 20 Şubat
TAV Havalimanları'nın cirosu 2024’te 1,7 milyar Euro'ya ulaştı
TAV Havalimanları'nın cirosu 2024’te 1,7 milyar Euro'ya ulaştı
ABD'li fon FMR LLC, Astor Enerji'deki payını arttırdı
ABD'li fon FMR LLC, Astor Enerji'deki payını arttırdı
Aygaz'dan 2024 yılında 2,1 milyar TL net kâr
Aygaz'dan 2024 yılında 2,1 milyar TL net kâr
Koç Holding’den 2024’te 65,8 milyar dolar konsolide gelir!
Koç Holding’den 2024’te 65,8 milyar dolar konsolide gelir!
Alpet’ten üst düzey iki transfer
Alpet’ten üst düzey iki transfer