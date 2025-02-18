Forte Teknoloji/Hasan Cengiz Bayrak: Bilişim yatırımı ile savunma sanayiinde verimlilik artırılabilir

ANKARA (EKONOMİ)

Bilişim alanında aralarında savunma sanayii firmaları da olan kurum ve kuruluşlara sistem ve yönetim yazılımları sağlayan Forte Teknoloji Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, varolan sistemlerin idame ve işletmesinin alım için harcanan tutarların çok üstünde olduğunu vurgulayarak, bu süreçlerde verimliliğin artırılmasının faydasını da büyük olacağını belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, özellikle savunma sanayiinde alt yükleniciler ve tedarikçilerden alımlar, bakım, onarım gibi süreçlerin yönetilmesiyle maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Forte Teknoloji Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak yaptığı değerlendirmede, idame ve işletme giderlerinin iyileştirilmesi ve yönetimi için çözümler geliştirdiklerini vurgulayarak, dijital entegrasyon ve yerli üretim stratejilerinin de savunma sanayiindeki maliyetleri azaltmada kritik rol oynayacağını kaydetti.

Bayrak, “ELD Bilişim’in (Forte Teknoloji iştiraki) geliştirdiği FORIPS yazılımının, ana yükleniciler ve alt yükleniciler arasında ortak bir dijital platform sağlıyor, yedek parça tedarikini hızlandırıyor, bu yazılımın NATO standartlarına uygun şekilde maliyetleri yüzde 10 oranında azaltabilir. Ayrıca, standart parçalarla üretimin, yerli sanayiye olan katkısının artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından büyük bir önem taşıyor. Bu yenilikçi stratejilerin uzun vadede Türkiye’nin savunma sanayiinin küresel rekabet gücünü artıracağına inanıyorum” ifadesini kullandı.