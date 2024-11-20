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GençBizzTech projesi fen liselerinde yenilikçi fikirleri keşfetmeye devam ediyor

İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech projesinin yeni dönem başvuruları başladı. 13 Aralık’a kadar devam edecek başvurular kapsamında fen lisesi öğrencilerine bilim, teknoloji, finansal okuryazarlık ve girişimcilik odaklı çevrim içi eğitimler verilecek.

Haber Merkezi
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GençBizzTech projesi fen liselerinde yenilikçi fikirleri keşfetmeye devam ediyor
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Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı girişimler geliştirmelerine olanak tanımak amacıyla hayata geçirdiği GençBizzTech Projesi’nin yeni dönem başvuruları başladı.

Son başvuru tarihi 13 Aralık

Türkiye genelinde fen liselerinde öğrenim gören 13-18 yaş aralığındaki 150 bini aşkın öğrenci, Aralık ayında başlayacak projeye katılmak için, Genç Başarı Eğitim Vakfı web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan link üzerinden 13 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek.

4 hafta süren eğitim

Öğrenci ekipleri 4 hafta süren ücretsiz eğitimlerin ardından geliştirdikleri iş modelleri üzerinden değerlendirilecek. Öğrencilerin GençBizzTech sayesinde elde edeceği kazanımlar, kişisel gelişimleri, akademik hayatları ve gelecekte iş dünyasındaki başarılarına katkı sağlaması açısından önem taşıyor.

Proje ödülleri

Proje sonunda başarılı olan öğrenciler, üniversite hayatına adım atmadan iş ve teknoloji dünyası liderlerinden mentorluk desteği alabilecek ve geliştirdikleri projeleri hayata geçirme fırsatı yakalayabilecekler. Birinci olacak takım ise Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olan GEN-E Avrupa Girişimcilik Festivali’ne katılım hakkı kazanacak. Başvuru için son tarih 13 Aralık.

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