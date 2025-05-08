Goodyear, Auto Bild tarafından Yaz Lastiklerinde Yılın En İyi Üreticisi seçildi

Bu prestijli ödül ile Goodyear'ı dört yıl içinde üçüncü kez taçlandıran 2 Auto Bild'in editör ekibi, 2025'te gerçekleştirdiği dört yaz lastiği testinin sonuçlarını değerlendirdi. Bu testte Good year, iki test galibiyeti ve Eagle F1 Asymmetric 6 için bir ikinciliğin yanı sıra EfficientGrip 2 SUV için prestijli bir ödül kazandı.

EfficientGrip 2 SUV ise Auto Bild tarafından 'Yeşil Lastik' ödülüne layık görüldü

Goodyear'ın önde gelen UHP yaz lastiği Eagle F1 Asymmetric 6, Auto Bild'in Eco-Master unvanına, EfficientGrip 2 SUV ise Auto Bild tarafından 'Yeşil Lastik' ödülüne layık görüldü. Bu sonuçlar Auto Bild'in Goodyear'ı yaz lastikleri kategorisinde 'Yılın En İyi Üreticisi' olarak seçmesini sağladı.

Rapor özetinde şu ifadeler yer aldı:

"Hak edilmiş zafer - Eagle F1 Asymmetric 6 için üç en üst sıralama, EfficientGrip 2 için bir üst pozisyon ve iki özel ödül (Eco-Master ve Green Tire) ile lastik üreticisi Goodyear, 2025 yaz sezonuna Yılın En İyi Üreticisi olarak hak edilmiş bir başarıyla başladı." 3

Goodyear, 2022 ve 2023 yıllarında da özel Auto Bild ödülünü almıştı. 2023 yılında ayrıca Kış Lastikleri 4 için Yılın En İyi Üreticisi seçilmişti.

EMEA ve Teknoloji Operasyonları Mükemmelliği Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Eric Henrotin: "Avrupa'nın en çok okunan otomotiv dergisi tarafından bu sezon En İyi Yaz Lastiği Üreticisi olarak tanınmak son derece gurur duyduğumuz bir başarı. Bu, tüm yaz hava koşullarında sürüş deneyimini geliştirmek için tasarlanan Eagle F1 Asymmetric 6 gibi lastiklerde görüldüğü üzere ürün yelpazemizde yenilik ve performansa olan bağlılığımızın altını çiziyor."