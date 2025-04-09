GSM2 İnovasyon, ‘Best SukukIssuanceTurkey 2025’ ödülünün sahibi oldu

DİAS Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren GSM2 İnovasyon, finans sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan Global Banking& Finance Review tarafından verilen 'Global Banking Finance Awards'un 'Best SukukIssuanceTurkey 2025' (Türkiye’de 2025 Yılı En İyi Sukuk İhracı) ödülünü kazandı. Şirket ödüle, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde çevre dostu projeleri desteklemek ve finansal kaynaklarını çeşitlendirmek üzere geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirdiği 300 milyon TL tutarındaki yeşil kira sertifikası ihracı ile layık görüldü.

İşlem; bir reel sektör şirketinin fon kullanıcısı rolüyle yer aldığı en büyük yeşil kira sertifikası ihracı olarak kayıtlara geçti

GSM2 İnovasyon’unZiraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirdiğive ZKB Varlık Kiralama A.Ş.’nin ihraççı kuruluş olarak yer aldığı ihraç, Türkiye reel sektörü açısından bir ilk olma niteliği taşıyor. İşlem; bir reel sektör şirketinin fon kullanıcısı rolüyle yer aldığı en büyük yeşil kira sertifikası ihracı olarak kayıtlara geçti. İhraçla temin edilen fonlar, Türkiye genelinde uygulanacak olan depozitolu ürün toplama ve geri dönüşüm projesi kapsamında kullanılacak.

İslami finans prensiplerine uygun olarak ihraç edilen kira sertifikaları, geleneksel tahvillerden farklı olarak, yatırımcılarına sabit faiz getirisi sunmak yerine dayandığı varlıktan elde edilen gelirler yatırımcılarla paylaşılıyor. Son yıllarda, Türkiye’de ve dünya genelinde kira sertifikasıihraçları büyük ilgi görürken, sürdürülebilir ve etik finans modellerine olan yönelimin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Küresel finans sektörünün en saygın yayınlarından biri kabul edilen Global Banking& Finance Review, finans ve bankacılık alanında uzmanlaşmış bir yayın. 2011 yılından bu yana sektör liderlerine yönelik ödüller dağıtırken dünya genelindeki finansal yenilikleri takip ederek, okuyucularını bilgilendiriyor.