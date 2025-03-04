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Hepsiburada’dan Ramazan’a özel hediye kartları

Hepsiburada, Ramazan ayında çalışanları ile dayanışma kültürünü yaşatmak isteyen kurumsal müşterilerine Ramazan’a özel hediye kartlarıyla pratik ve avantajlı çözümler sunuyor. Fiziksel olarak verilebilecek Hepsiburada, fiziksel Ramazan kolileri yerine, çalışanların ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanabilecekleri dijital bir çözüm sunan kurumsal hediye kartlarını özel fırsatlarla sunuyor.

Haber Merkezi
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Hepsiburada’dan Ramazan’a özel hediye kartları
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Toplu satın alımlar kapsamında kurumsal müşterilere satın alma tutarına özel indirim avantajıyla sunulan hediye kartları, kullanıcıların ihtiyaçlarını süpermarket kategorisinde diledikleri gibi karşılayabilecekleri kolay ve pratik bir alışveriş imkanı sunuyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki kullanıcılar, Ramazan’a özel ihtiyaçlarını ve süpermarket alışverişlerini Ramazan’a özel hediye kartlarını kullanarak Hepsiburada üzerinden karşılayabiliyor.

Firmalar, çalışanlarının süpermarket kategorisinde diledikleri ürünleri seçerek alışveriş yapmasına olanak tanıyor

Firmalar, geleneksel yardım kolileri yerine dijital bir alternatif olan bu hediye kartlarıyla çalışanlarının süpermarket kategorisinde diledikleri ürünleri seçerek alışveriş yapmasına olanak tanıyor. Üstelik, Hepsiburada’nın Ramazan’a özel hediye kartları, kullanıcıların platformdaki kampanyalardan faydalanarak Ramazan ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlıyor. Hediye kartını tercih eden firmalar çalışanlarına destek olurken vergi avantajından da yararlanabiliyor.

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