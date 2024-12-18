İstanbul’un Yapay Zeka Zirvesi 'Beyond the Visible' için geri sayım başladı

Boğaziçi Ventures, PCME ve ana sponsorlar Intel & Monster öncülüğünde düzenlenen ve bu sene ikincisi gerçekleştirilerek gelenekselleşmekte olan zirvenin 2024 yılı için ismi 'Beyond the Visible' (Görünenin Ötesinde) olarak belirlendi.

Gün boyu sürecek programda, zirvenin ismiyle bağlantılı olarak yapay zekanın doğrudan gözlemlenemeyen ancak hayatları, kültürleri ve öğrenme süreçlerini derinden etkileyen yönlerini, Monster, Intel, Microsoft, Amplitude, BlueStacks ve Google gibi teknoloji firmalarının yöneticileri ile sektörünün önde gelen uzmanları 2024’teki gelişmeler, çarpıcı örnekler ve yatırımlar kapsamında aktarıyor.

Zirvenin programında iş dünyasından akademiye, teknoloji devlerinden yenilikçi girişimcilere kadar pek çok farklı alandan konuşmacı yer alıyor:

· Agah Uğur – Boğaziçi Ventures - Yönetim Kurulu Başkanı

· Faruk Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding | TBV - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Başkan

· Dr. Erdem Erkul – DEİK - Dijital Teknolojiler İş Konsey Başkanı ve Kore Cumhuriyeti Sivas Fahri Konsolosu

· Erdal Bahçıvan - İstanbul Sanayi Odası - Yönetim Kurulu Başkanı

· Barış Özistek – Boğaziçi Ventures - Yönetici Ortak | CEO

· Kenan Çolpan – Boğaziçi Ventures - Yönetici Ortak

· Tansu Yeğen - Amplitude - Avrupa Başkan Yardımcısı

· Dr. Çağla Gül Şenkardeş - İstanbul Bilgi Üniversitesi - Öğretim Üyesi

· Koray Candır - Longeva - ex-Intel | Kurucu Ortak

· Tanel Temel - Artiwise - Kurucu Ortak

· Münir Kundakçı - Bağımsız Danışman

· Tunç Erman - OneNewOne - Kurucu

· Önder Güler - Google Cloud - Ülke Müdürü

· Erol Özgüner - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - CIO

· Sedat Doğan - Hacker

· Barış Karakullukçu - İş Bankası Grubu - Yapay Zeka Fabrikası Başkanı

· Ayhan Demirci - MEXT | Digital Brain - Yapay Zeka Danışmanı | CEO

· Zeynep Özgür Çağlayan - BV Portföy

· Haydar Ateşok – Nestle – Bilgi Teknolojileri Kıdemli İnovasyon Müdürü

· Av. Doç. Dr. Mete Tevetoğlu – Tevetoğlu Legal – Kurucu Ortak

· Dr. Anıl Çekiç – Cerebrum Technologies – Kurucu ve CTO

· İlhan Yılmaz – Monster – Kurucu Ortak ve CEO

· Özcan Çavuşoğlu – Tofaş – Ürün Kalite Mühendislik Yöneticisi

· Burcu Civelek Yüce – Akbank – Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı

Geçtiğimiz sene 1.200’ün üzerinde katılımcının ilgiyle takip ettiği zirveye, bu yıl yine yoğun talep var.