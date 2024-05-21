ITM 2024’e yeni firmalardan yoğun ilgi, salon sayısı arttı

Bu yıl 4-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açması planlanan ITM 2024 yeni ziyaretçilerle öne çıkacak. Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, ITM fuarının dünya markası olduğuna dikkat çekerek, “ITM 2024 Fuarı’na ilk kez katılacak firma sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Bu doğrultuda yeni katılımcıların artan taleplerini karşılamak amacıyla salon sayısını 12’den 13’e çıkardık” dedi.

Tüyap Tüm Fuarcılık ve Teknik Fuarcılık ortaklığı ile Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) iş birliğiyle düzenlenecek olan ITM 2024 Fuarı 4-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Tekstil makineleri sektörünün lokomotif fuarları arasında yer alan ITM, her geçen dönem büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, bu yıl gerçekleşecek olan ITM Fuarı’nda salon sayısını artırdıklarına vurgu yaparak, “Geçtiğimiz yıllarda katıldıkları fuarlarda beklentilerinin üzerinde ziyaretçi sayısına ve satış rakamlarına ulaşan katılımcı firmalar; ITM 2024 için stantlarını büyütme talebinde bulundu. Özellikle dijital baskı ve boya-terbiye firmaları, fuara daha büyük stantlarla katılma kararı aldı. Ayrıca ITM 2024 Fuarı’na ilk kez katılacak firma sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Biz de fuarımızı büyütme hedefleri doğrultusunda firmaların ve yeni katılımcıların artan taleplerini karşılamak amacıyla salon sayısını 12’den 13’e çıkardık. Genişleyen fuar alanı sayesinde stantlarını büyüten ve fuarda ilk kez yer alma fırsatı bulan firmalar, daha geniş bir yelpazede ürün ve hizmetlerini sergileme şansına kavuşacak” şeklinde konuştu.

ITM 2024 Fuarı’nın mottosunu ‘Geleceği Keşfedin’ olarak belirledi

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte diğer tüm sektörler gibi tekstil sektörünün de daha rekabetçi bir ortama dönüştüğünü kaydeden Güney, “Makinelerin üretim süreleri kısaldı. Tekstil tedarik zincirinin her aşamasında hemen her gün yeni bir inovasyona şahitlik eder olduk. Firmaların rakiplerinden bir adım öne çıkabilmesi için orijinal bir fikre, bu fikri teknolojiye dönüştürecek teknik alt yapıya ve bunların hepsini kısa sürede hayata geçirecek hıza sahip olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı. “Sektör paydaşları özellikle de tekstil üreticileri artık: ‘Dijitalleşen, sürdürülebilirlik ilkelerine uyan ve çığır açan yeniliklere imza atan tekstil sektörünün geleceği nasıl olacak?’ sorusunun cevabını merak ediyor” diyen Güney, “İşte bu soru ITM 2024 Fuarı’mızda cevap bulacak. Bu nedenle de ITM 2024 Fuarı’mızın mottosunu ‘Geleceği Keşfedin’ olarak belirledik” diye konuştu.

Katma değeri yüksek makinelere ev sahipliği yapacak

ITM 2024 Fuarı’nın, tekstil makinelerindeki son yeniliklere, teknolojilere, yapay zekâ destekli makinelere, yazılımlara ve tasarım harikası cihazlara ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Güney, “Fuarı ziyaret eden firma sahipleri, yöneticiler, çalışanlar ve sektör temsilcileri; en son teknolojik yenilikleri ilk kez görme fırsatı yakalayacak ve ilklere dokunacak. Tekstil teknolojilerine dair kafalarında yepyeni ufuklar açılacak olan sektör temsilcileri, ITM 2024 Fuarı’nda elde ettikleri sıra dışı ve özgün fikirleri tasarıma dönüştürerek yepyeni ürünlere imza atacak. Fabrikalarında kullanacakları teknolojiler hakkında uzmanından bilgi alabilecek olan firma sahipleri; ürünlerini geliştirecek ve yatırımlarına yön verecek” değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yapay zekâ ve otomasyon kilit rol olmaya devam edecek

Tekstil makinelerinde geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı, su tasarrufu sağlayan teknolojilerin benimsenmesi ve karbon ayak izini azaltma çabalarının sektörde çığır açan gelişmelerin habercisi

olduğuna vurgu yapan Güney, “Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yapay zekâ ve otomasyon, 2024 yılında da tekstil sektörü için kilit rol oynamaya devam edecek. Bu doğrultuda değerlendirecek olursak; ITM 2024 Fuarı’nda öne çıkacak başlıkları şöyle özetleyebiliriz: Üretim verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için tasarlanan makineler, dijitalleşme, yapay zekâ ve otomasyon gibi yeni üretim teknikleri ITM 2024 Fuarı’nın odak noktalarından biri olacak” açıklamalarında bulundu. Çevresel etkiyi azaltmak için tasarlanmış ve sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş makineler ve ekipmanların ITM 2024 Fuarı’nda ön plana çıkacağına işaret eden Güney, “Geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı, enerji verimliliği, atık azaltma çözümleri, akıllı dokuma makineleri ve üretim izleme sistemleri gibi konular da ITM 2024 Fuarı’nda ele alınacak. Dokumadan örmeye, iplikten dijital baskıya, terbiyeden denime tekstilin her alanından yeniliklerin sergileneceği ITM 2024 Fuarı’nı ziyaret edenler; sürdürülebilir bir gelecek için inovatif, doğayı koruyan, dijitalleşmede öncü teknolojileri keşfedecek” şeklinde konuştu.

Alanında dünyanın en büyük 2’inci fuarı

Konusunda dünyanın en büyük 2.fuarı olan ITM’in doğu ile batı ülkeleri arasında tekstil köprüsü olma özelliği taşıdığını dile getiren Güney, “Fuarın coğrafi olarak ülkeleri birbirine bağlayan en yakın nokta olan İstanbul’da gerçekleştirilmesi, ITM 2024 Fuarı’mızı; gerek katılımcılar gerekse ziyaretçiler için bir cazibe merkezi haline dönüştürüyor. Dünyanın önemli ticaret merkezlerine 3 saatlik uçuş mesafesinde yer alan İstanbul; hem çevre illere hem de çevre ülkelere; hava, deniz ve kara yolu ile ulaşımda kolaylıklar sağlıyor” dedi. Güney, Avrupa ülkelerinin yanı sıra; Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerindeki yatırımcıların da 3 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul’a ulaşıp ITM 2024 Fuarı’nı ziyaret edebileceğini belirtti.

Avrupa’nın vize engeli Türkiye’de ITM’e yaradı

Sahip oldukları büyük potansiyel ve üretim gücü ile tekstil dünyasının parlayan yıldızları olan; Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Vietnam, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, İran, Özbekistan ve Türkmenistan gibi çok sayıda ülkenin Türkiye ile arasında vize anlaşması olması da İstanbul’un önemini artırdığını dile getiren Güney, “Avrupa’ya giderken vize sorunu yaşayan ülkelerin tekstil üreticilerinin, İstanbul’a gelirken bu sorunu yaşamamaları ITM 2024 Fuarı’nın katılımcı ve ziyaretçi sayısının artmasında önemli rol oynuyor. Ayrıca İstanbul, konaklama olanaklarıyla da fuar için gelen katılımcı ve ziyaretçilere büyük kolaylıklar sunuyor. Otellerin fuar alanlarına yakın olması sayesinde ITM Fuarı’na yurt içinden ve yurt dışından gelenler konaklama açısından zorluk yaşamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye denim üretiminde dünyada üçüncü

Öte yandan Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en büyük 3’üçüncü denim giyim üreticisinin Türkiye olduğunu dile getiren Güney, “Türkiye, premium ürünleriyle rakiplerinin önüne geçiyor. Denim kumaşı üretimi konusunda; yüksek teknolojiye, güçlü lojistik altyapıya, kaliteli, esnek, hızlı ve hatasız üretim yeteneğine sahip olan Türkiye, güçlü yatırımlarla dünyanın denim başkenti olma yolunda ilerliyor. Biz de ITM Fuarı’mıza dâhil ettiğimiz ‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’ ile denim üreticilerinin profesyonel alıcılar ile buluşmasına ve ürünlerini sergileyebilmelerine öncülük ediyoruz” dedi.

Denim bölümüyle öne çıkacak

İlk kez ITM 2022 Fuarı’nda açtıkları ‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’nün katılımcılardan büyük ilgi gördüğüne vurgu yapan Güney, “Fuarda beklentilerinin üzerinde ziyaretçi ve satış rakamına ulaşan denim teknoloji üreticileri, ITM 2024’te yerlerini büyütmek istedi. Denim üretiminde kullanılan; yıkama, ağartma, boyama, kesme, desen verme, finisaj, kurutma, ozon gibi makine ve kimyasal üreticilerinin ‘Boya-Terbiye’ salonlarına yakın olma talepleri de dikkate alınarak ‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’nü 11A numaralı salona taşımaya karar verdik” şeklinde konuştu.

Eş zamanlı olarak HIGHTEX fuarı da düzenlenecek

Konusunda Türkiye’nin ilk ve tek fuarı olan HIGHTEX 2024 Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı’nın 4-8 Haziran tarihleri arasında ITM 2024 ile eş zamanlı olarak düzenleneceğine de dikkat çeken Güney sözlerine şöyle devam etti: “Yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiği, tamamına yakını dolan HIGHTEX 2024 Fuarı, dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce ziyaretçisini ağırlayacak. HIGHTEX 2024 Fuarı’na gösterilen yoğun talep, sektörün güçlü büyümesini, teknik tekstil endüstrisinin geleceği ve inovasyon konularına verilen önemi gösteriyor. Nitekim teknik tekstiller ve nonwoven ürünleri, gelecekte daha fazla endüstriye ve yaşam alanına entegre edilecek. HIGHTEX 2024 Fuarı; bu entegrasyon sürecini hızlandırmak ve sektörün geleceğini şekillendirmek isteyenler için önemli bir platform olacak. Sektörün lider üreticilerini ve tedarikçilerini profesyonel ziyaretçilerle buluşturacak olan HIGHTEX 2024 Fuarı’nda; medikal, otomotiv, havacılık, hijyen, tarım, gıda, inşaat, akıllı tekstiller ve jeotekstiller gibi pek çok alanda en yeni ürünler sergilenecek. HIGHTEX 2024 Fuarı; katılımcılara sadece iş birliği ve ağ oluşturma fırsatları sunmakla kalmayacak aynı zamanda en son trendleri öğrenme, inovatif ürünler ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirme imkânı da tanıyacak.”