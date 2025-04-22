Karadeniz Holding, toplumsal fayda yatırımlarını artırmayı sürdürecek

Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali Powership filosuyla dünyanın farklı coğrafyalarında 16 ülkenin değişen oranlarda elektrik ihtiyacını karşılayan Karadeniz Holding, toplumsal fayda projelerini tek bir çatı altında topladığı Tek Dünya Karadeniz Vakfı’nın kuruluşunun ikinci yılını kutluyor. Geleceğin güçlü toplum ve sürdürülebilir bir gezegen ile güçleneceği hedefiyle hareket eden Tek Dünya Karadeniz Vakfı, kuruluş yıldönümünde hedef büyüttü.

Karadeniz Holding’in kurucusu merhum Rauf Osman Karadeniz’in “Dünyada barış ve kardeşlik içinde birlikte üretmek” ilkesinden güç alan Karadeniz Holding, her ekonomik büyümeyi sosyal etkiyle birlikte inşa etmeyi hedefliyor. Vakıf, sadece Türkiye’de değil, Afrika’dan Latin Amerika’ya uzanan coğrafyaya enerji sağlarken, yerel ihtiyaçlara yönelik sosyal projelerle de iyiliği taşıyor. Sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insani yardım alanlarında küresel ölçekte etki yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, “Vakfımızın temeli, gölgede kalanların hayatlarını aydınlatmak için bir ışık yakmak, yollarını aydınlatmaktır. Özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitimine ve güçlendirilmesine odaklanarak, eşitlik ve sürdürülebilirliğin sadece idealler değil, herkes için gerçekler olduğu bir geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.

“Bu amaçla Karadeniz Holding olarak, 2035 yılına kadar global ticari faaliyetlerimizin büyüklüğünü iki katına çıkarma kararı alırken sosyal çalışmalarımızda bu oranı üç kat artış olarak belirledik” diyen Harezi Yılmaz, “Toplumsal faydanın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Tek Dünya Karadeniz Vakfı ile coğrafi sınırları aşarak, daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda küresel etki

Eğitimden enerjiye, kadınların güçlenmesinden afet dayanıklılığına kadar birçok alanda Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu projeler geliştiren Tek Dünya Karadeniz Vakfı, kimsenin geride bırakılmadığı bir gelecek için çalışıyor.

Bugüne kadar 55 binin üzerinde öğrenciye ulaşan burs ve destek programlarıyla, özellikle kız çocuklarının mezun olana kadar eğitimlerini sürdürebilmeleri sağlanıyor. Girl Power projesiyle faaliyet gösterilen ülkelerde eğitimden uzak kalma riski taşıyan kız çocukları güvence altına alınıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için Türkiye’de ÇATOM iş birliğiyle kadınlara mesleki eğitim sunulurken, Dünya Bankası ortaklığıyla Afrika’da enerji sektöründe kadın temsili artırılıyor. Karadeniz Holding, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde özellikle öksüz ve yoksul çocukların barınma, temiz su ve enerji ihtiyaçları karşılıyor.

Lifeship’lerle kriz anlarında umut inşa ediliyor

Karadeniz Holding’in Powership teknolojisinden ilhamla geliştirilen Lifeship konsepti, afet ve insani kriz bölgelerinde barınma, enerji ve temel ihtiyaçlara hızlı çözüm sağlayan yüzer yaşam kentleri sunuyor.

Lifeship Süheyla Sultan, 6 yıl önce olası İstanbul depremine hazırlık amacıyla geliştirilmişti. 2023 Şubat depremlerinde hızla Hatay’a ulaştırılarak 1.200 kişiye güvenli bir yuva oldu. Lifeship Rauf Bey, eğitimde sürekliliği sağlamak amacıyla depremzede öğrenciler için yatılı okul olarak hizmet verdi. Bugün Rauf Bey Akademi’den mezun olan yüzlerce öğrenci prestijli üniversitelerde eğitimine devam ediyor. Bu konsept, afet bölgelerinde yalnızca geçici bir çözüm değil, uzun vadeli iyileşme ve dayanıklılık modeli olarak dünya genelinde yaygınlaştırılmak üzere geliştiriliyor.

“Tek Dünya” felsefesiyle anlamlı değişim

Vakfın yürüttüğü projeler arasında Brezilya’daki balıkçılara lisans desteği, Afrika’da kız çocuklarının okula devam etmesi için burs programları, Gana’da inşa edilen Karpowership Ormanı gibi çevresel projeler, bu küresel vizyonun yansımaları arasında yer alıyor.

Bugüne dek 1 milyon dolardan fazla burs desteği sağlayan Karadeniz Holding, eğitimde fırsat eşitliğini temel bir insan hakkı olarak benimsiyor. Aynı zamanda afet bölgelerinde sosyal marketlerden psikolojik danışma merkezlerine, halk eğitim atölyelerinden çocuk kreşlerine kadar uzanan altyapılarla yeniden inşa süreçlerine katkı sağlıyor.

22 Nisan’da Dünya Günü Farkındalığı

Vakfın kuruluş yıldönümü olan 22 Nisan aynı zamanda da Dünya Günü olarak Birleşmiş Milletler tarafından kutlanıyor. Bu yıl 55’inci kez kutlanacak olan Dünya Günü’nün “Gücümüz, Gezegenimiz” olarak belirlenen bu yılın teması ile BM, tüm dünyayı küresel temiz elektrik üretimini üç katına çıkarmaya davet ediyor. Dünyaya ve insanlığa iyi bakmak üzerine kurulu felsefesi bulunan Tek Dünya Karadeniz Vakfı, kuruluşunu kutladığı bu özel günde yalnızca bugünün değil geleceğin dünyasına iyiliği yaymak için kararlılıkla ilerliyor.