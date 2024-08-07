Karakaya: OSB’lerde dijital ikiz teknolojisi kullanılmalı

ADANA / EKONOMİ

SAMPAŞ olarak akıllı şehir yaklaşımını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için 44 yıldır bilişimin gücünü kullandıklarını belirten SAMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, bu teknolojilerin verimlilik ve rekabet gücünü önemli ölçüde artıran yenilikçi çözümler sunduğunu vurguladı.

Karakaya, “Dijital ikiz teknolojisi OSB'lerdeki işletmelere fiziksel varlıklarının dijital kopyalarını oluşturma imkanını tanıyor. Bu kopyalarda gerçek zamanlı veri analizi ve simülasyonlar uygulanarak süreçler optimize edilebiliyor” dedi. Karakaya, şöyle devam etti:

“Bu teknoloji, OSB'lerin enerji yönetiminden üretim süreçlerine, bakım planlamasından lojistik operasyonlarına kadar her alanda etkin kullanım sağlıyor. OSB'lerde dijital ikizlerin entegrasyonu, maliyetlerin düşürülmesine, sanayide kesintisinin en aza indirilmesine ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesine olanak tanıyor. Böylece, OSB'ler sadece operasyonel mükemmeliyete ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda global pazarda rekabet avantajını da elde ediyor. Dijital ikiz teknolojileri, OSB'lerin akıllı sanayi devrimine liderlik etmesini sağlayarak, geleceğin sanayi bölgeleri olma yolunda önemli bir adım atmalarına katkıda buluyor. Bu dönüşüm, sanayinin geleceği için kritik bir adım olup, tüm paydaşların işbirliği ile hayata geçirilmelidir. Biz de SAMPAŞ Holding olarak, müşterilerimize en yenilikçi ve etkili çözümleri sunarak OSB'lerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz.”

Dijital ikiz nedir?

Büyük veri, yapay zeka, IOT, 5G ve AR/VR teknolojileri kullanılarak bir şehrin ya da belirlenen bir alanın sanal bir modelinin oluşturulmasına dijital ikiz deniliyor. Dijital ikiz fiziksel alanı sanal bir model olarak sunarken, model gerçek zamanlı veriler ile sürekli kalıyor.