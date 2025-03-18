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Koçtaş, İstanbul Kartal'daki Anatolium AVM'deki mağazasını yeniledi

Koçtaş, İstanbul Kartal Anatolium AVM'deki mağazasını yenileyerek ilk 1.000 metrekarelik Big Box mağaza formatını hayata geçirdi. Koçtaş’ın mağaza yolculuğunda önemli bir adımı temsil eden yeni konsept, alışveriş deneyimini en üst seviye çıkarıyor. Küçük bir alanda geniş bir ürün yelpazesini müşterilerine sunan Koçtaş, esnek ve yenilikçi yapısıyla tüm ihtiyaçlara hızlıca yanıt verebilecek bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
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Koçtaş, İstanbul Kartal'daki Anatolium AVM'deki mağazasını yeniledi
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Ev geliştirme sektörünün öncü markası Koçtaş, mağaza yolculuğunda yeni bir adım atarak İstanbul Kartal Anatolium AVM’deki mağazasını büyüterek yeniledi ve yeni nesil mağazacılık konseptiyle müşterilerine modern bir alışveriş deneyimi sunmak için kapılarını açtı. Anatolium mağazası, Koçtaş’ın ilk 1000 m²’lik BigBox formatındaki mağazası olma özelliğini taşıyor. Bu yeni format, küçük bir alanda geniş bir ürün gamı sunarken, esnek ve yenilikçi yapısıyla tüm ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlandı. Baştan aşağıya yeniden planlanan mağazada, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için birçok yenilik bir araya getirildi. Koctas.com.tr ve mağaza içi kiosklardan satın alınabilecek mobilyalar için özel bir showroom alanı oluşturulurken, mutfak ve banyo kategorilerinde ilham verecek deneyim alanları tasarlandı. Dekorasyon fikirleri sunan özel bölümlerle zenginleştirilen mağaza, alışveriş yaparken aynı zamanda ilham almak isteyenler için ideal bir ortam sunuyor.

Optimize edilmiş ürün yerleşimi ve dijital deneyim

1K format projesi çerçevesinde, mağazada en verimli ürün opsiyonları optimize edilerek tüm alt gruplar konumlandırıldı. Yeni dekoratif uygulamalar olan ilham gondol başları, dekorasyon teşhir dolabı, banyo showroom odaları ve mobilya deneyim alanı, kompakt bir alanda en iyi müşteri deneyimini sunmak için yerleştirildi. Mağazada dijital satış deneyimini güçlendirmek adına, iki adet kiosk konumlandırıldı.

Express kasalarla pratik alışveriş

Koçtaş, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Kartal Anatolium mağazasında "Express Kasa" sistemi de devreye alındı. Kasiyer gerektirmeyen bu sistem, özellikle yoğun saatlerde hızlı ve kolay ödeme imkânı sunarak müşterilerin zamanını daha verimli kullanmasını sağlıyor. Koçtaş, müşteri odaklı yaklaşımıyla alışveriş deneyimini sürekli olarak geliştiriyor.

Mağazalarda değişim devam edecek

Yenilenen Kartal Anatolium AVM mağazası, modern tasarımı, kullanıcı dostu alanları ve dijital çözümleriyle öne çıkıyor. Geleceğin mağazacılık trendlerini şekillendirerek müşterilerine her zaman en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Koçtaş, bu alandaki çalışmalarına hızla devam ediyor. Tek bir çatı altında, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir sistemle ilerleyen Koçtaş, yeni format mağazalarıyla pratik ve kolay alışverişin önünü açıyor. Koçtaş müşterileri, yeni nesil mağazalarda alışveriş yaparken, ev geliştirme trendleri hakkında da bilgi sahibi olabiliyor.

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