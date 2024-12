LEGO Türkiye'den Hilltown AVM'ye dev yılbaşı ağacı

Takip Et

LEGO Türkiye’nin bu yılbaşı için hazırladığı etkinlik; yalnızca eğlence değil, aynı zamanda bir iyilik hareketini destekliyor. Ziyaretçiler, LEGO yapım parçalarıyla yılbaşı süsleri yaparak ağacın dekorasyonuna katkıda bulunabilir. Ayrıca, sosyal medya üzerinden #BuildToGive etiketiyle paylaşılan her bir LEGO kalbi, bir çocuğa LEGO® Seti olarak ulaşacak.

Build to Give: Oyunun süper gücünü en çok ihtiyacı olan çocuklara ulaştırıyoruz

Build to Give, The LEGO Group’un 2017’den bu yana dünya çapında gerçekleştirdiği bir bağış hareketi. Kampanyanın amacı, ihtiyaç sahibi çocuklara yaratıcı oyun fırsatları sunmak. Hilltown AVM’deki dev LEGO yılbaşı ağacının çevresinde oluşturulan özel oyun alanlarında, ziyaretçiler kendi yaratıcılıklarını konuşturup LEGO yapım parçalarından kalpler inşa edebilir ve bu kalpleri sosyal medya üzerinden paylaşarak kampanyaya katkıda bulunabilir.

The LEGO Group, #BuildToGive etiketiyle paylaşılan her kalp ile içlerinde LÖSEV’in de bulunduğu kuruluşlar aracılığıyla 1.5 milyon LEGO setini dünyanın her yerinde çocuklarla buluşturuyor. Bugüne kadar dünya genelinde 9.1 milyondan fazla LEGO seti ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı.

LEGO Türkiye’nin bu anlamlı kampanyasına katılmak isteyen herkes, 31 Aralık’a kadar bir LEGO kalbi yaparak ve sosyal medyada #BuildToGive etiketiyle paylaşarak bu iyilik hareketine ortak olabilir.

Hilltown AVM’deki LEGO yılbaşı deneyimi

Yeni yıl denince herkesin aklına ilk gelen, renkli ve ışıklı yılbaşı ağaçları olur. Kimilerimiz Aralık boyunca girdiğimiz her yerde gördüğümüz yılbaşı ağaçlarıyla keyifleniriz, kimilerimiz bununla yetinmeyip evimizde ışıl ışıl yılbaşı ağaçları kurarız. 2025 yılına girerken LEGO Türkiye’nin bir sürprizi var. 2 Ocak tarihine kadar Hilltown AVM’de kurulan büyük yılbaşı ağacına, çocuklarınızla birlikte LEGO yapım parçalarından yapacağınız özel süsleri asabilir ve dev bir ağacın süslemesine ortak olabilirsiniz.

Yılbaşı ağacının içindeki raflar da, oyun alanında yapacağınız kalplere ayrıldı. LEGO yapım parçaları ile inşa edeceğiniz ve #BuildToGive etiketiyle paylaşacağınız her kalp, bir LEGO Seti olarak ihtiyacı olan bir çocukla buluşacak.