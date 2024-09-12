Medicana Ataköy Hastanesi 1. yaşını kutluyor

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, Medicana Ataköy Hastanesi'nin Medicana Sağlık Grubu’nun gelecek vizyonunu yansıtan en önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek “Sağlık sektöründe Türkiye ve dünyada büyürken, en son tıp teknolojilerini herkes için erişilebilir kılmak ve milyonların hayatına dokunmak için durmadan çalışıyoruz. Ataköy’de bir sağlık mabedi gibi yükselen Medicana Ataköy, bu hedeflerimizin gerçeğe dönüşmesi için çok önemli bir adım niteliği taşıyor. Gelişmiş teknolojisi, tıbbi kadrosu, cihaz parkuru ve hizmet kalitesiyle sektörüne örnek olan bir sağlık kuruluşunu ülkemize kazandırdık. Bugün bir yılda Medicana Ataköy’ün geldiği noktayı kutlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“Geleceğin sağlık anlayışında ayrıcalıklı bir yeri olacak”

Medicana Ataköy Hastanesi Genel Müdürü Dr. Erdal İbanoğlu ise yaptığı konuşmada “Medicana Ataköy, en ileri teknolojilerle donatılmış ve çok güçlü bir akademik kadroya sahip olan dünya çapında bir sağlık merkezi. Geride kalan bir yılda, Medicana Ataköy’de dünya sağlık sektörüne örnek olabilecek ameliyatlar ve tedaviler gerçekleştirildi. İleri tanı yöntemleriyle fark yarattık. Robotik cerrahi teknolojisiyle, onkolojik ameliyatlarda tercih edilen bir merkez oldu. Yürüme robotu ile ülkemizden ve dünyadan hastalara yenilikçi fizik tedaviler uygulandı. Resmi sağlık sponsorluğu çerçevesinde, Galatasaray Spor Kulübü’nün sağlık kontrollerine ev sahipliği yapıyoruz. Kısa sürede kat ettiğimiz yol sadece bir başlangıç. Geleceğin sağlık anlayışında Medicana Ataköy çok ayrıcalıklı bir yer edinecek. Birinci yaşımız kutlu olsun” dedi.