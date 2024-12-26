MetropolCard, akıllı yüzükle ödeme teknolojisini hizmete sundu

MetropolCard'ın bünyesinde yer alan AR-GE ekibi, giyilebilir teknoloji alanında çalışmalar yaparak, yüzükle ödeme teknolojisi geliştirdi. Kullanıcılar, yüzüklerini POS cihazlarına yaklaştırarak hızlı, temassız ve güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyor.

MetropolCard, sürdürülebilirlik misyonunu yeni teknolojik çözümlerle birleştiren yenilikçi bir yaklaşım benimserken, NFC akıllı yüzükler, çevre dostu malzemelerle üretilirken, markanın karbon ayak izini azaltma hedefiyle uyumlu bir şekilde tasarlandı. Ödeme süresini kısaltan akıllı yüzükler, geliştirilen NFC teknolojisiyle kullanıcı bilgilerini koruma altına alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetropolCard Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, Türkiye'nin ilk çevreye duyarlı dijital yemek kartı MetropolCard olarak sektöre her zaman öncülük etmeyi ve yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Yıldırım, "Akıllı yüzükle ödeme teknolojisi, ödeme deneyimini hem daha pratik hale getiriyor hem de çevreye duyarlı yaklaşımımızı bir adım daha ileri taşıyor. Kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırırken aynı zamanda geleceği korumayı önceliklendiriyoruz. Teknolojiyi sürdürülebilir bir yaşam tarzıyla birleştiriyoruz. Bu, sadece bir ödeme çözümü değil, aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırım" ifadelerini kullandı.