Nova Vera zeytinyağı kurucusu Bahar Alan: Türkiye yüksek kaliteli zeytinyağında dünyada var olabilir

Mehmet KAYA

ANKARA (EKONOMİ) – Yüksek kaliteli, içilebilir düzeyde zeytinyağı üretimi yapan Nova Vera markasının kurucusu Bahar Alan, 20 ülkeye kendi markalarıyla satış yaptıklarını, Türkiye’den zeytinyağı yarışmalarındaki derecelerin ortalamasıyla oluşturulan EVOOWorldRanking sıralamasında üst üste iki yıl 40 bin üretici arasından 4. Sırada bulunduklarını söyledi. 2024 sıralamasında daha da yukarı çıkmayı beklediklerini kaydeden Bahar Alan, dünyada yüksek kaliteli zeytinyağı için bir talep olduğunu kaydetti. Bahar Alan, Türkiye ve Dünyada yüksek kaliteli zeytinyağının sadece lezzet değil, sağlık açısından da talebinin arttığını belirtti.

Endüstri mühendisi olan Bahar Alan, Nova Vera’yı, 20 yıllık mesleki kariyerinin ardından Ayvalık’ta kurduğunu ve zeytinyağı üretimine başladığını vurgulayarak, sağlık ve lezzet açısından en önemli unsur olan polifenolü koruduklarını, zeytinyağının en “gerçek” haliyle üretimi için çalıştıklarını kaydetti. Üretimden satışa kadar kadınların yoğun olduğunu belirten Bahar Alan, şişelerinde de ressam Hülya Özdemir’in marka için oluşturduğu kadın figürlerinin kullanıldığını belirtti.

“Yüksek kaliteli zeytinyağında uluslararası arenada var olunabilir”

Yüksek kaliteli zeytinyağında uluslararası pazarın zor koşullar taşıdığını vurgulayan Bahar Alan, başta İtalya olmak üzere İspanya ve Yunanistan’ın pazara hakim olduğunu kaydetti. Türk zeytinyağının geçmişten gelen bir önyargı altında olduğunu kaydeden Alan, “Bununla mücadele edebilmek için öncelikle üretim, işleme ve paketleme süreçlerinin dünya standartlarına uygun hale getirilmesi ve kalite sertifikalarıyla tescillenmesi son derece önemli” dedi. Kendi markalarında tüm süreçlere hassasiyet göstererek güvenilirlik inşa ettiklerini belirten Bahar Alan, tüketici ülkelerin damak tadı ve alışkanlıklarına uygun ürünler ürettiklerini vurguladı. Bahar Alan fuarlara katılım ve sayısal platformlarda aktifliğin önemine de değinen Alan, “Böylece hem yüksek katma değere sahip bir ihracat potansiyeli yakalanıyor hem de uluslararası arenada Türkiye’nin güçlü bir zeytinyağı üreticisi olarak konumlanmasına hizmet ediyor” diye konuştu.

Nova Vera’nın kuruluşunda 3 milyon dolar yatırım yaptıklarını ve yatırımların sürdüğünü, zeytinyağının tüm özelliklerini koruyan üretim, şişeleme tesisleri oluşturduklarını, güneş enerjisi sistemi de kurarak elektrik sağladıklarını anlatan Bahar Alan, Ayvalık ve Manisa’da toplam 1600 dönümde 55 bin ağaçtan çeşitli türlerdeki zeytinlerden elde ettikleri farklı özellik ve lezzette yağları satışa sunduklarını belirtti. Bahar Alan, Ayvalık, Yamalak Sarısı, Tirilye, Uslu, Memecik zeytinlerinden yağ ürettiklerini, Nova Vera’nın özel ve yüksek kalite zeytinyağı talep edilen Japonya, ABD, İsviçre, BAE gibi ülkeler başta olmak üzere 20 ülkede satıldığını söyledi.