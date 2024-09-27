Oba Makarna fabrika patlaması sonrası Mısır anlaşması için açıklama yaptı

15 Eylül 2024’te Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında patlama meydana gelmişti. Can kaybı ve yaralıların olduğu patlama sonrası Oba Makarnacılık, olaya yönelik açıklamalarda bulunmuş ve pay geri alımı da yapmıştı.

Kap açıklamalarında “fason iş anlaşmasının” Hendek fabrikasının Mısır'a taşınması ya da Mısır'a yeni bir tesis kurulması şeklinde anlaşılmasına yönelik firmadan yeni bir açıklama yapılırken, böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapmış olduğu Türkiye ve Mısır'da toplam 5 ayrı tesisle fason üretim anlaşmamıza ilişkin açıklamamızın "Oba Makarna Mısır'a taşınıyor", "Oba Makarna'dan Mısır'a yeni tesis" vb. başlıklarla haberleştirilmesi ve bu yöndeki sosyal medya paylaşımları kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır.

Sakarya Hendek fabrikamızda yaşanan elim kaza sonrasında, başta çalışanlarımız olmak üzere müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Oba Makarna Sakarya Hendek tesisi yeniden tam kapasite faaliyete geçene kadar; eksik kapasitenin giderilmesi, müşteri talepleri karşılanarak mağdur edilmemeleri amacıyla; Türkiye ve Mısır'da kiralanan toplam 5 ayrı tesisle fason üretim anlaşması yapılmıştır. Hendek fabrikamızın Mısır'a taşınması ya da Mısır'a yeni bir tesis kurmamız söz konusu değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konu hakkında yapılan haberlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica eder, aksi takdirde yanlış haber ve bilgiler nedeniyle bütün haklarımızın saklı olduğunu ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."