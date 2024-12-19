Papel’in düzenlediği Papel Fest büyük sürprizlere ev sahipliği yaptı. Volkswagen Arena'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Papel, kullanıcılarıyla ilk kez buluştu.

Şirketin yakın zamanda hayata geçireceği avantajlı ürün ve hizmetlerini müjdelediği etkinlik boyunca, katılımcılar müzik ve eğlencenin keyfini çıkardı. Şirket Ozan Doğulu ve Murat Boz’un sahne aldığı festivalde yeni reklam yüzünü de duyurdu.

Ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso, Papel’in yeni reklam yüzü oldu.

Pedro Alonso ile olan iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, “Pedro Alonso ile olan iş birliğimizi duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle bu iş birliğini böylesi keyifli bir etkinlikte paylaşmak bizim için de ayrıca heyecan verici oldu. Önümüzdeki dönemde Pedro ile birlikte Papel’i daha fazla insanla tanıştırmayı umuyoruz.” dedi.

Papel Fest’te basın mensuplarıyla bir araya gelen Pedro Alonso, “Papel iş birliği teklifi ile geldiğinde oldukça heyecanlandım. Finans alanında teknoloji üreten ve büyük hayalleri olan bu markayla çalışmam gerektiğini düşündüm. Ayrıca Papel Fest gibi büyük ve güzel bir etkinliğe davet ettikleri için teşekkür ederim” dedi.