  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Pedro Alonso, Papel’in yeni reklam yüzü oldu
Takip Et

Pedro Alonso, Papel’in yeni reklam yüzü oldu

Fintek şirketlerinden Papel, yeni reklam yüzünü düzenlediği Papel Fest’te açıkladı. Ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso şirketin yeni reklam yüzü oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pedro Alonso, Papel’in yeni reklam yüzü oldu
Takip Et

Papel’in düzenlediği Papel Fest büyük sürprizlere ev sahipliği yaptı. Volkswagen Arena'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Papel, kullanıcılarıyla ilk kez buluştu.

Şirketin yakın zamanda hayata geçireceği avantajlı ürün ve hizmetlerini müjdelediği etkinlik boyunca, katılımcılar müzik ve eğlencenin keyfini çıkardı. Şirket Ozan Doğulu ve Murat Boz’un sahne aldığı festivalde yeni reklam yüzünü de duyurdu.

Ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso, Papel’in yeni reklam yüzü oldu.

Pedro Alonso ile olan iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, “Pedro Alonso ile olan iş birliğimizi duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle bu iş birliğini böylesi keyifli bir etkinlikte paylaşmak bizim için de ayrıca heyecan verici oldu. Önümüzdeki dönemde Pedro ile birlikte Papel’i daha fazla insanla tanıştırmayı umuyoruz.” dedi.

Papel Fest’te basın mensuplarıyla bir araya gelen Pedro Alonso, “Papel iş birliği teklifi ile geldiğinde oldukça heyecanlandım. Finans alanında teknoloji üreten ve büyük hayalleri olan bu markayla çalışmam gerektiğini düşündüm. Ayrıca Papel Fest gibi büyük ve güzel bir etkinliğe davet ettikleri için teşekkür ederim” dedi.

Aralarında ünlü börekçi de var: Kıyma ve pidede sakatat, sucukta domuz eti kullanmışlar!Aralarında ünlü börekçi de var: Kıyma ve pidede sakatat, sucukta domuz eti kullanmışlar!Ekonomi
Futbol maçında sert müdahale: Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermediFutbol maçında sert müdahale: Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermediSpor
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 19 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 19 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdiSosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdiGündem

 

Şirket Haberleri
Pazarama'dan yılbaşına özel kampanya
Pazarama'dan yılbaşına özel kampanya
Kerem Nükte Gayrimenkul, sektörde öncü hizmetleriyle büyüyor
Kerem Nükte Gayrimenkul, sektörde öncü hizmetleriyle büyüyor
Daikin, Hendek fabrikasında ürettiği VZ Premix 42 kombisiyle ürün grubunu genişletiyor
Daikin, Hendek fabrikasında ürettiği VZ Premix 42 kombisiyle ürün grubunu genişletiyor
Aslı 35’inci mağazasını Fenerbahçe’de açtı
Aslı 35’inci mağazasını Fenerbahçe’de açtı
NOVUS, amiral gemisi DOT’u küresel alanda sahnelemeye hazırlanıyor
NOVUS, amiral gemisi DOT’u küresel alanda sahnelemeye hazırlanıyor
Çelik sektörünün ihracat şampiyonları açıklandı
Çelik sektörünün ihracat şampiyonları açıklandı