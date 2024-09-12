Petrol Ofisi'nin, BP Türkiye’yi devralması onaylandı!

Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Petrol Ofisi’nin BP Türkiye ve iştiraklerini devralmasına onay verdiğini duyurdu. Böylece, BP’nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri A.Ş. ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan işleme Rekabet Kurulu onay vermiş oldu.

Ne olmuştu?

Petrol Ofisi Grubu, 2023 Kasım ayının ortasında BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, bp'nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri AŞ ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan ve kapanışı düzenleyici kurumun onayına tabi olan işlemin bedeli belirtilmedi.

Açıklamada, Rekabet Kurumu'nun onayına tabi satışın 2024'te tamamlanmasının beklendiği ifade edilmişti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi'nin ana hissedarı Vitol Yönetim Kurulu Üyesi Chris Bake, 'Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam' ifadelerini kullanmıştı.

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu da 'Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz' değerlendirmesini yaptı.