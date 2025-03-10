rgg Architects, MIPIM’de global sahneye çıkıyor

rgg Architects, Fransa'nın Cannes şehrinde 10-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'de R7-F25 numaralı stantta güncel projelerini uluslararası yatırımcıların beğenisine sunuyor.

Mimari üzerine araştırmak, düşünmek, üretmek, katılımcı ve eleştirel bir tasarım ortamı oluşturmak için Ankara’da kurulan rgg Architects, Türkiye, Kazakistan, Irak, Dubai, Taşkent ve Libya'da çok sayıda ulusal ve uluslararası projeyi başarıyla tamamlarken, hız, mevzuat hakimiyeti ve optimum maliyet odaklı yaklaşımıyla konseptten uygulamaya önemli çözümlere imza attı.

Büyük ölçekli kentsel projelerden, tek konut ölçeğine kadar çeşitli büyüklükteki ve tipteki projelerin tasarlandığı ofis, özellikle konut, karma kullanım projeleri, oteller ve üniversite kampüsleri konusunda uzmanlaşarak, özgün ve katma değeri yüksek tasarımları, inovasyonla birleştirerek vizyonunu global arenaya taşıdı.

rgg Architects, mühendislik projeleri ile fark yaratmaya devam ediyor

Yapıların hedeflenen kalite, maliyet ve sürede tamamlanabilmesi için proje hizmetleri ile beraber mesleki kontrollük, saha yönetimi ve danışmanlık hizmetleri de veren rgg Architects, mühendislik projeleri, ihale yönetimi, saha yönetimi gibi konularda oluşturduğu uzman danışman kurulu ve tasarımdan uygulamaya kadar sunduğu entegre hizmetlerle fark yaratmaya devam ediyor.

Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Tasarım Müzesi ve Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Çalışmalar Merkezi ve Dünya Mimarlık Topluluğu Ödülleri gibi uluslararası alanda prestijli ödüllerle onurlandırılan rgg Architects’in projeleri global arenada konumunu güçlendiren çok sayıda saygın yayın organında yer alarak uluslararası yatırımcıların güvenini kazanmıştır.

rgg Architects Yönetici Ortağı R. Güneş Gökçek, fuarla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

“MIPIM, global gayrimenkul sektörünün kalbinin attığı yer. Bu platformda yer almak, uluslararası yatırımcılarla bir araya gelmek ve projelerimizi tanıtmak bizim için büyük bir onur. rgg Architects olarak, özgün tasarım anlayışımız, hız, mevzuat hakimiyeti ve maliyet optimizasyonu konusundaki yetkinliğimizle uluslararası pazarda fark yaratıyoruz. MIPIM’de yeni işbirlikleri kurarak, global vizyonumuzu daha da ileri taşıyacağız.”