Satışlar düşmüştü, Starbucks'tan priz hamlesi geldi

Starbucks müşterilerinin telefonlarını ve dizüstü bilgisayarlarını şarj edebilecekleri rahat bir yer bulmaları halinde daha fazla içecek sipariş edeceklerini iddia ediyor.

İcra Kurulu Başkanı Brian Niccol, şirketin hissedarlar toplantısında yaptığı konuşmada "Genişletilmiş oturma seçenekleri, elektrik prizleri ve bol miktarda yiyecek teşhiriyle rahat ve sıcak olan kahvehaneler hayal edin" dedi.

Starbucks, satışlardaki düşüşü tersine çevirmek için ABD'de yeni mağaza tasarımlarını test ediyor. Planın önemli bir unsuru, bazı yerlerde teslim alma rafları da dahil olmak üzere mağaza içi ve mobil siparişleri daha net bir şekilde ayırmak. Kahve zinciri ayrıca yeniden tasarlanmış bir espresso barı üzerinde de çalışıyor.

Önceki CEO'nun görevden alınmasının ardından Eylül ayında göreve gelen Niccol, mağazaları daha davetkâr hale getirmek istiyor, şirketin daha önce paket servise öncelik vermeye odaklanmasının tersine. Bu da bazı durumlarda daha az oturma alanına yol açıyordu.

Niccol "Stratejik olarak bu konuda bazı hatalar yapmış olabileceğimizi düşünüyorum ve şimdi geri dönüp bunu düzeltmemiz gerekiyor" dedi.