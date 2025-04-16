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Tüpraş, Rusya'dan petrol alımına yeniden başladı

Reuters’a göre Tüpraş, fiyatların düşmesiyle Rusya’dan Ural petrolü alımına yeniden başladı.

Haber Merkezi
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Tüpraş, Rusya'dan petrol alımına yeniden başladı
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Reuters’ın üç ticaret kaynağına ve nakliye verilerine dayandırdığı haberine göre, Türkiye’nin en büyük rafineri şirketi Tüpraş, ABD'nin Rusya'ya yönelik sıkılaştırılmış yaptırımları nedeniyle yılın başlarında ara verdiği Rus Ural ham petrolü alımlarına yeniden başladı.

Kaynaklar, Tüpraş’ın alım kararını, Ural petrolü fiyatlarının bu ayın başlarında 2023’ten bu yana görülen en düşük seviyelere gerilemesiyle birlikte aldığına dikkat çekti. Söz konusu fiyatların, G7 ülkelerinin belirlediği varil başına 60 dolarlık tavanın oldukça altına indiği belirtildi.

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