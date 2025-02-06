Türkiye Endonezya Dostluk Derneği’nden Hatay’a 37 konut

Türk ve Endonezya iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak amacıyla 2 Ekim 2023 tarihinde kurulan Türkiye Endonezya Dostluk Derneği (TEDER), ülkemizde ve Endonezya ile diğer ülkelerde meydana gelen ve gelecek olan doğal afet, deprem, savaş, olağanüstü ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı planlıyor.

Bu anlamda Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Maliye Bakanlığı ile TEDER arasında 6 Şubat 2024 tarihinde imzalanan “Hibe Anlaşması” ile yaşanan deprem felaketinden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Taşoluk Köyü’nde konut sağlanması için “Endonezya Köyü” projesi başlamıştı.

Proje çerçevesinde, Endonezya Cumhuriyeti Maliye Bakanlığının hibe desteği sayesinde TEDER ile AFAD arasında 24 Ekim tarihinde bir protokol imzalanarak 37 adet konut projesinin Hatay’da Endonezya Köyü olarak tahsis edilmesi hususunda mutabık kalınmıştı.

Depremin 2. yıl dönümü kapsamında 3 Şubat Pazartesi günü Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın, Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama’nın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral’ın, AFAD Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Ali Öncü’nün, TEDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Endonezya Fahri Konsolosu Dr. Eren Günhan Ulusoy’un, TEDER Yönetim Kurulu Üyeleri Endonezya Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu, Endonezya Fahri Konsolosu İbrahim Çavga ve Sercan Demirbaş’ın katılımlarıyla inşa edilen 37 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

Teslim töreninde konuşma yapan TEDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Endonezya Fahri Konsolosu Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Bu proje, Türkiye ve Endonezya arasındaki güçlü dostluğun ve yardımlaşma ruhunun en somut göstergelerinden biri oldu. Depremin ikinci yılında umut dolu başlangıçlar için bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.