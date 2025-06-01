Türkiye'nin meyve suyu devi iflasın pençesinde! İşten çıkarmalar başladı

2024'ün aralık ayında mahkemeye konkordato başvurusunda bulunan Türkiye'nin önde gelen meyve suyu üreticilerinden Aroma için ilk aşamada 3 aylık geçici mühlet kararı verilmiş, devam eden süreçte mahkeme, firma hakkında 1 yıllık süreyle kesin mühlet açıklamıştı.

İşten çıkarmalar başladı

Cumhuriyet'ten Elif Özge Yalçın'ın haberine göre; konkordato komiser heyetinin gözetiminde üretime devam eden Aroma'da bazı işçiler 'tazminatsız' şekilde işten çıkarılmaya başlandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen 250 işçinin başlattığı iş bırakma eylemi sürerken emekçilerin şimdi de işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Buna göre sosyal medya hesabından konkordato yönetimini ve Tekgıda-İş Sendikası’nın tutumunu eleştiren İbrahim Gül, tazminatsız şekilde işten çıkarıldığı öğrenildi.

Konkordato yönetiminin, “Eylemi sürdürürseniz rapor yazarım fabrika kapanır” tehdidinde bulunduğunu iddia eden işçiler, arkadaşlarının işten atılması üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Bunu işçileri susturmak amacıyla yapılmış açık bir saldırı olarak görüyoruz. Eleştirilerimiz, tepkimiz ve eylemimiz, geleceğimize sahip çıkma irademizin yansımasıdır. Bu süreçte hiçbir şekilde fabrikaya zarar verecek bir tutum sergilemedik. Ancak iyi niyetimiz, bir kez daha tehdit ve sindirme politikalarıyla karşılık bulmuştur.”

Gül’ün avukatı Kemal Özgür Yetkin ise “Konkordato müessesi kötüye kullanılmamalı” dedi.