Sivasspor-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF'de...
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak şampiyonluk ve küme düşme hattında kritik Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi başlama saatinde kar yağışı beklentisi var. Termometrelerin -4'e kadar düşeceği Sivas'ta tüm hazırlıklar buna göre yapılıyor. Maç günü gözler erteleme için Türkiye Futbol Federasyonu'nda olacak.
Süper Lig'de bu hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe zorlu hava koşullarında sahada olabilir.
Meteorolojik değerlendirmeye göre maçın oynanacağı 13 Nisan'da Sivas'ta kar yağışı bekleniyor.
Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı gün kentte kar yağışının yanı sıra sıcaklığın -4'e kadar düşme olasılığı var.
Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 31. hafta maçında pazar günü 19.00'da Sivasspor deplasmanına çıkacak.
Maç günü yapılan incelemelerin ardından gözler erteleme için Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) olacak.
Sivasspor için de maçın önemi büyük... Kırmızı beyazlıların küme düşme hattından kurtulması için mutlak galibiyete ihtiyacı var.