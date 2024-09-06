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TFF, Sinan Boztepe'ye verilen cezada indirime gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe'ye verilen cezalarda indirime gitti.

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TFF, Sinan Boztepe'ye verilen cezada indirime gitti
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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Boztepe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 milyon 454 bin lira para cezası ile ayrı ayrı maddelerden dolayı çarptırıldığı 4 ay ve 125 gün hak mahrumiyeti cezalarına itiraz etti.

Yapılan inceleme sonrası Boztepe'ye verilen hak mahrumiyeti cezasının 5 ay, para cezalarının ise 918 bin liraya indirilmesine karar verildi.

PFDK, Boztepe'ye Atakaş Hatayspor müsabakasında akredite edilmediği alanda bulunması sebebiyle 504 bin lira, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 125 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle de 4 ay hak mahrumiyeti ve 600 bin lira para cezası vermişti.

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