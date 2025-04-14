Yapay zeka analiz etti: Süper Lig'de şampiyon kim olacak?
Süper Lig'de 31'inci hafta heyecanı geride kalırken, şampiyonluk için yarışan iki ekip de haftayı kayıpsız kapattı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk tahminleri de güncellendi. İşte yapay zekanın tahminlerine göre 2024-2025 sezonunun sonunda oluşacak puan durumu ve detaylar...
Süper Lig'de 31'inci hafta sona erdi, şampiyonun belli olmasına bir adım daha yaklaşıldı. Kupayı kaldırma adayı olan iki takım da haftayı kayıpsız kapattı. Lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılırken, onu ikinci sırada takip eden Fenerbahçe ise Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
İki takım arasındaki puan farkı 3 olarak kalırken, futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Euro Club Index, Süper Lig'de sezon sonu itibarıyla küme düşecek takımları da duyurdu.
3 puanlık fark
Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin sezon sonuna yönelik tahminleri şöyle;
19- ADANA DEMİRSPOR: 3 PUAN
18- HATAYSPOR: 24 PUAN
17- SİVASSPOR: 37 PUAN
16- ALANYASPOR: 39 PUAN
15- RİZESPOR: 44 PUAN
14- KAYSERİSPOR: 43 PUAN
13- BODRUM FK: 40 PUAN
12- KONYASPOR: 46 PUAN
11- GÖZTEPE: 48 PUAN
10- KASIMPAŞA: 48 PUAN
9- ANTALYASPOR: 48 PUAN
8- TRABZONSPOR: 50 PUAN
7- GAZİANTEP FK: 50 PUAN
6- BAŞAKŞEHİR: 55 PUAN
5- EYÜPSPOR: 56 PUAN
4- SAMSUNSPOR: 60 PUAN
3- BEŞİKTAŞ: 61 PUAN
Beşiktaş ligi 3. bitirir: Yüzde 62,8
2- FENERBAHÇE: 89 PUAN
Sarı-lacivertli takımın geçen hafta yüzde 22.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 18.1 olarak güncellendi.
1- GALATASARAY: 92 PUAN
Sarı-kırmızılı takımın yüzde 79.4 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 81.8 olarak açıklandı.