6 kişi yaralanmıştı: Dev ekranın düştüğü anlar kamerada
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni sonunda dev ekranın sahneye düşme anları kameraya yansıdı.
İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda önceki akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrencilerin fotoğraf çektirmek için sahneye çıktığı sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.