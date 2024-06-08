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  4. 6 kişi yaralanmıştı: Dev ekranın düştüğü anlar kamerada

6 kişi yaralanmıştı: Dev ekranın düştüğü anlar kamerada

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni sonunda dev ekranın sahneye düşme anları kameraya yansıdı.

Haber Merkezi
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İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda önceki akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrencilerin fotoğraf çektirmek için sahneye çıktığı sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.

 

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