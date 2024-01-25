Malatya 5,2 ile sallandı: Deprem anı güvenlik kamerasında
Malatya’da 5,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem anında yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Merkezi
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AFAD tarafından açıklanan verilere göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.05’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 13.93 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem Malatya ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Deprem anında yaşanan panik iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.