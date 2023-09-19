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Ongun, 'Elimizdeki yüzlerce sabotaj görüntüsünden sadece biri' başlığıyla paylaştı

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından, Beylikdüzü’nde metrodaki yürüyen merdivenin durdurulmasıyla ilgili, "Elimizdeki yüzlerce sabotaj görüntüsünden sadece biri" başlığıyla görüntü paylaştı.

Haber Merkezi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya hesabından Beylikdüzü’nde metrodaki yürüyen merdivenin durdurulmasıyla ilgili bir görüntü paylaştı.

İBB'nin hesabından 17 Eylül'de meydana gelen olayla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz." denildi.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından "Elimizdeki yüzlerce sabotaj görüntüsünden sadece biri" başlığıyla paylaştı.

 

İBB'den suç duyurusuİBB'den suç duyurusuGündem

 

 

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