TBMM'de yumruklu kavga
TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Kavgada İYİ Partili Örs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Genel Kurulu’nda süren bütçe görüşmelerinin ikinci gününde gerginlik devam ediyor. Görüşmelere ara verildiği esnada İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün başına yumruk attığı, Örs’ün başından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.