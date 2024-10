100’den fazla tekne yelkenlerini maviliklere sürdü

Takip Et

Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’ta 100’den fazla yelkenli tekne, 21-26 Ekim tarihleri arasında Bodrum’un engin maviliklerini kuğular gibi süslediler. Yarışlar, The Bodrum Cup’ın kurucularından geçen Temmuz ayında aramızdan ayrılan Arif Yılmaz ve hayatlarını kaybeden tüm denizciler anısına denize çelenk atılmasıyla başladı. Programa, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Onursal Başkanı Erman Aras, Türkiye İş Bankası Özel Bankacılık Müdürü Tuba Tepret, Türkiye İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Müdürü Hüsnü Mete Güneş ve Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter, Muğla Valisi Dr. İdris Aybıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci katıldı.

36 yılda 907 farklı yat katıldı

36 yıldır aralıksız yapılan The Bodrum Cup birçok farklı türde teknenin katıldığı bir yelken yarışı. Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yarışların adilliğine dikkat çekerek şöyle diyordu:

“Burada adaleti sağlamak için yıllardır geliştirdiğimiz bir rating sistemi var. Hak edenin kazandığı bir yarış olması için bu rating sistemini sıfır toleransla uyguluyoruz. 36 yılda 907 farklı yat The Bodrum Cup’a kayıt yaptırmış. Bu yıl 23 yeni yat ilk kez bizimle yarıştı. Bu rakamlar gösteriyor ki Yıllardır izlediğim The Bodrum Cup için bir “sarı yaz” zamanı daha Bodrum’daydım. Denizin ortasında alargada bir teknenin içinde kaleme aldım bu satırları. Çevremde martılar gibi süzülüp giden yelkenlileri içinde deniz sevdasını hep taşıyan biri olarak izledim: Guletler, Tırhandiller, Katamaranlar, vd. uçup gidiyorlardı sanki…

The Bodrum Cup’ın bu seneki hatıra torbasından çıkan kitap, Azra Erhat’ın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan Mavi Yolculuk’uydu. Ne diyordu Azra Erhat kitabında:

“Mavi yolculuğu anlatmak zordur, mavi yolculuğu yaşamak gerek. Tam yirmi yıldır, onar, on beşer kişilik gruplarla, dünyanın birçok ülkelerinden gelme genç yaşlı insanlarla mavi yolculuk yaparız. Aramızda sanatçılar, yazarlar, öğretmenler, her meslekten insan bulunur. Birçoğu öğrenci ya da çocuktur, ama nereden gelmiş olurlarsa olsunlar, çevreleri, yaşları ne olursa olsun, hepsi iki üç hafta süren mavi yolculuk dönüşünde başka bir insan olarak çıkarlar karaya. Gözleri güzellikle, gövdeleri sağlıkla, ruhları mutlulukla dolmuştur.” (1962)

Kendi mavi yolculuğumu da yaşıyorum

Ben de her sene The Bodrum Cup’ta birkaç gün de olsa kendi mavi yolculuğumu yaşıyorum ve emin olun Azra Erhat’ın yazdığı gibi her defasında ruhum mutlulukla dolu İstanbul’a dönüyorum.

Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’ın bu yılki teması “Kazanmaya Yelken Aç” yarışla sınırlı kalmayarak, organizasyonla birlikte birçok alanda karşılık buldu. Ayrıca, kurumlar ve sponsorlarla büyüyen işbirliğinin Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladığı da bir gerçek. Bir başka yönü ise aynı tutkuyu ve heyecanı paylaşanların kalıcı dostluklarının da ilk adımlarının bu etkinlikte atılması.

Hedef, yelkenciliğin tanınmasına ve sevilmesine katkı sağlarken Bodrum’da turizm yüksek sezonunu bir ay daha fazla uzatmak. Bunun için planlar geliştiriliyor, etkinliğin bir sonraki yıl “yurt dışından katılımcılara yönelik ve dünyada ses getirecek bir ürün” haline dönüştürülmesi de hedefleniyor. Önümüzdeki yıl etkinlik, yurt dışından ziyaretçi ağırlamak amacıyla Mavi Yolculuk ve Deniz Festivali ürünlerini birleştirerek turizm pazarında bir “deneyim ürünü” olarak yer alacak. Maximiles Black The Bodrum Cup, Bodrum ve çevresindeki antik kentler ve tarihi dokunun değerini, özellikle yurt dışından gelen misafirler nezdinde daha da öne çıkaracak. Türkiye’nin tanıtımına bu alanda da katkı sağlayacak.

Yarışlar Cumartesi akşamı sona erdi. Peki, bu seneki ödüllerin sahipleri hangi tekneler oldu?

12 Mil En Hızlısı: Sallyna; The Bodrum Cup: Gara Poşet; Challenge Cup: Daima; Maximum Black The Bodrum Cup 36. Yıl Özel Kupası: Sallyna; Cruiser Anadolu Hayat Emeklilik: Pupa…

Bir dahaki The Bodrum Cup’ta buluşmak umuduyla.