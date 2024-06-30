Ünlü Macarların hatıraları sergiye dönüştü

Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi İstanbul, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında duayen gazeteci Tamás Kárpáti'nin koleksiyonunda yer alan ünlü Macarların hatıraları ve onlardan ilham alan eserlerden oluşan “Hungarikonlar” sergisine Tekirdağ’dan sonra İstanbul’a taşıdı.

31 Ağustos tarihine kadar ziyarete açık olacak sergi gazeteci, editör, yayıncı, yazar, sanat koleksiyoneri Tamás Kárpáti’nin kişisel koleksiyonundaki eserlere yer veriyor. Koleksiyon, kendi alanlarında ün yapmış Macarların yaklaşık olarak 200 adet şahsi eşyasının sanatçıların “müdahalesi”yle sanat eserine dönüştürülmüş halini içeriyor.

“Hungarikonlar” arasında yer alan Oscar ödüllü film yönetmeni László Nemes Jeles’in papyonundan yapılmış bir tablosu; Nobel Ödülü sahibi Katalin Karikó'nun pipeti; Macaristan'ın tek Altın Top sahibi Flórián Albert'in forması; Macar astronotların uzaydan getirdiği örnekler; Balázs Taróczy'nin Wimbledon ödüllü tenis raketi; en ünlü jokeyin çizmeleri ve en hızlı Macar yarış atının nalı gibi hatıra nesneleri seçkin Macar sanatçılar tarafından heykellere, resimlere ve enstalasyonlara dönüştürülmüş.

Bu koleksiyon ve sergi ayrıca, Londra Olimpiyatları ve Milano Expo 2015'te sergilenmiş, Macaristan'da en önemli müzelerde ziyaretçilerle buluşmuş, Macar Olimpiyat Komitesi Fair Play Diploması ve Macar Brands Ödülü’ne layık görülmüştü.