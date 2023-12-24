Yarım asrın birikimini taşıyor: Zihni Nişantaşı

1980’ler… İstanbul’da mahalle barı kültürünün en eski ve en popüler temsilcilerinden biri Zihni Bar. Kurucusu Zihni Şardağ şöyle anlatıyor Zihni’nin hikâyesini:

“Nişantaşı’nda Bronz Sokak’ta Deko adlı bir sanat galerisi açmıştım. O zamanlar Park Otel yıkılıyordu ve eşyalar satışa çıkmıştı. Herkes kristal bardakların peşinde koşarken ben oranın 1917 yapımı barıyla ilgilendim. Amacım bar açmak değildi, galeride dekor için kullandım. Galeriye gelenlere içecek ikramında bulunuyordum. Ticari hiçbir amaç gütmemiştim. Orada bir sıcaklık vardı, ev gibiydi.”

İstanbul’un, daha doğrusu Türkiye’nin bar kültüründe (belki de ev gibi oluşuyla) benzersiz olan mekânlarından biri Zihni Bar. 1980’lerden itibaren Sezen Aksu’dan MFÖ’ye birçok yıldız ismin ve topluluğun, George Benson gibi uluslararası sanatçıların uğrak noktası olmuş bir mekân.

Zihni Şardağ, 90’ların sonunda Kuruçeşme’ye taşınsa da yeniden semtine dönüyor ve 2005 yılında eskiden Mimar Vedat Tek’in evi olan Nişantaşı Valikonağı Caddesi’ndeki daireyi Zihni Bar olarak düzenliyor. Abartmadan antikalarla döşediği daireye Park Otel’den aldığı barı da yerleştiriyor.

Benim de bir yıllar önce gittiğim o mekân bir süre kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz aylarda Tahir Bulca’nın işletmeleri arasında yerini aldı ve Zihni Nişantaşı ismiyle yeniden konuklarıyla buluştu.

Eklektik menü

Zihni Nişantaşı, Şef Cem Erol’un danışmanlığında yenilenen restoran ve içecek menüsü, canlı müzik performansları ile yeni bir Gastro Bar-Restoran deneyimi vaat ediyor.

Şefin eklektik (tek başına anlam ifade eden unsurların birden fazlasını toparlayarak meydana getirilen yeni sistem) olarak tanımladığı menüde deniz mahsullerini sevenler için, içerisinde Wasabili Blodymary Karides Söğüşten, Somon Sashimiye, Trüflü Deniz Tarağından, Avokadolu Füme Palamut ve Kral Yengeç Bacağına kadar çeşitli lezzetleri özel bir tepsi sunuluyor. Ayrıca Tartare Trio Baby Tacolar, şarküteri tahtası, içinden mini mozzarelların döküldüğü Dana Prosciutto ve Kimchi Soslu Burratası gibi atıştırmalıklar da menüde yer alıyor.

Ana yemekte ise Kral Yengeç ve Trüflü Arpa Şehriye Risotto, Morel Mantar Soslu Dana Bonfile, Pekin Ördeği Kafes ve 6 saat pişmiş Dana Kaburga bulunuyor. Yemek sonunda ise Brioche Tiramisu gibi tatlılar sunuluyor.

Teoman’ın müzik direktörlüğünü yaptığı Zihni Nişantaşı, haftanın her günü konuklarını ağırlıyor.