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Türkiye’de bir ilk! Kediye altın diş takıldı

Zonguldak'ta dişi kırılan kediye sahibinin talebi üzerine altın diş takıldı. 1,4 gramlık altın diş sosyal medyada gündem oldu. Türkiye’de ilk kez uygulanan altın dişi takan veteriner metale göre direnci daha hafif olduğu için altını tercih ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Türkiye’de bir ilk! Kediye altın diş takıldı
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Zonguldak'ta dişi kırılan kediye, 1,4 gramlık altın diş takıldı. Sahibinin talebi üzerine altından diş sosyal medyada gündem oldu.

Mortimer artık altın dişli bir kedi

Dişi kırılan British cinsi "Mortimer" isimli kedi, sahibi tarafından özel veteriner kliniğine getirildi. Muayenede sinirlerinin açık olduğu belirlenen kediye, sahibinin isteğiyle üretilen 1,4 gram ağırlığındaki altın diş başarılı bir operasyonla takıldı.

Altın daha kolay uyum sağlıyor

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, gazetecilere, altını tercih etmelerindeki en önemli nedenin, kolay uyum sağlaması olduğunu belirtti.

"Kedilerin ağrı eşiği daha yüksek" 

Metale göre direnci daha hafif olduğu için altını tercih ettiklerini anlatan Alkan, "Kedilerin ağrı eşiği insanlara göre daha yüksek. Bu ağrıyı kendimiz bulmak zorundayız. Hep tek taraflı beslenmesi de vardı. Ona göre bir karar verdik. 1,4 gram som altından kalıp alındı. Kalıplar basıldı ve dişe takıldı. Yaş mamayla başladık, şu an kuru mamayı çok güzel yiyor. Evde annesinin kollarını ısırıyor. Sağı-solu ısırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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