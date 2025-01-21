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Düzenleme hazırlanıyor: Yaşlı sürücüler için ehliyet kısıtlaması geliyor

Avrupa Birliği, yaşlı sürücüler için yeni bir trafik düzenlemesine hazırlanıyor. 70 yaşını dolduran sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için ek şartlarla karşılaşabilir. Uygulamanın Türkiye'de de yaygınlaşacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Düzenleme hazırlanıyor: Yaşlı sürücüler için ehliyet kısıtlaması geliyor
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Avrupa Birliği (AB), Japonya'da uzun yıllardır uygulanan "yaşlı sürücü" işaretini Avrupa genelinde zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bu düzenlemenin, yaşlı sürücüler için daha güvenli bir trafik ortamı yaratmayı hedeflediği belirtiliyor.

Trafik kazalarını azaltmayı amaçlayan Avrupa Birliği, Japonya'da "Koreija İşareti" olarak bilinen ve 75 yaş üzeri sürücüler için kullanılan bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor.

Bu işaret, trafikte diğer sürücülere yaşlı sürücülerle ilgili farkındalık kazandırmayı ve kazaları önlemeyi hedefliyor. Sözcü'de yer alan habere göre, Avrupa ülkelerinde zorunlu hale getirilecek olan bu yenilik, önümüzdeki süreçte Türkiye gibi aday ülkeleri de etkileyebilir.

Türkiye'de 80 yaş üzeri ehliyetlerini yenilemek zorunda

Türkiye’de ehliyet alımı için herhangi bir üst yaş sınırı bulunmasa da 80 yaş üzerindeki sürücüler ehliyetlerini iki yılda bir yenilemek zorunda. Bu yenileme işlemi sırasında kapsamlı bir sağlık raporu sunulması gerekiyor.

Türkiye genelinde ehliyet sahibi kişi sayısının 33 milyonu geçtiği bilinirken, 65 yaş üzeri sürücülerin sayısında da dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Avrupa’daki bu düzenlemenin ilerleyen yıllarda Türkiye'deki yönetmeliklere yansıyabileceği öngörülüyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde 70 yaş üzeri sürücüler için ehliyet yenileme sürecine yönelik kısıtlamalar getirileceği belirtiliyor.

Bu durum, hem yaşlı sürücülerin güvenliğini artırmayı hem de trafikte diğer sürücüler için daha güvenli bir ortam sağlamayı hedefliyor. Avrupa’da yaşlı bireylere yönelik bu düzenlemelerin, Türkiye gibi diğer ülkelerde de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

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