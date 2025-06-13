İran: Natanz Nükleer Tesisi içinde nükleer kirlilik tespit edildi

İran devlet televizyonuna konuşan Kemalvendi, ülkedeki nükleer tesislerin son durumu hakkında bilgi verdi.

İsrail'in yerin derinliklerine ulaşmak için tesisini birkaç kez füzelerle vurduğuna işaret eden Kemalvendi, "Tesisin içinde bir miktar kirlilik tespit edildi fakat bu kirlilik tesisin dışına yayılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kemalvendi, söz konusu nükleer kirliliğin endişe verici olmadığını kaydetti.