Kanada'da vergi tatili başladı: Pek çok ürün vergiden muaf satılacak

Yılbaşı öncesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanadalılara belirli ürünlerde iki aylık bir süre boyunca vergi muafiyeti uygulanacağını duyurmuştu.

Kanada'da 15 Şubat 2025’e kadar geçerli olacak vergi tatili başladı.

Alınan bu kararla, gıda, restoran, çocuk giyim ve ayakkabı, Noel ağaçları, alkol, kitap ve gazeteler gibi birçok ürün grubunda, söz konusu iki aylık süre zarfında vergi ödenmeyecek.

Ancak, otomatlardan satılan yiyecek veya içecekler, diyet takviyeleri veya evcil hayvan maması gibi insan tüketimi için uygun olmayan ürünler vergi tatili kapsamından muaf tutulacak.