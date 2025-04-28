  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya ve ABD'den kritik zirve: Lavrov ve Rubio Ukrayna krizini masaya yatırdı
Takip Et

Rusya ve ABD'den kritik zirve: Lavrov ve Rubio Ukrayna krizini masaya yatırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Ukrayna konusunu görüştü. Kritik görüşmede müzakere süreci masaya yatırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya ve ABD'den kritik zirve: Lavrov ve Rubio Ukrayna krizini masaya yatırdı
Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna konusunu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Rubio telefon görüşmesi yaparak, ülkeleri arasında son dönemde artan siyasi diyaloğun temel yönlerini verimli şekilde ele aldı.

Ukrayna krizini masaya yatırıldı

Ağırlıklı olarak Ukrayna krizini masaya yatıran iki bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff​​​​​​​'un 25 Nisan'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Müzakereler ele alındı

Lavrov ve Rubio, söz konusu görüşmede, uzun vadeli sürdürülebilir barış için güvenilir bir yol üzerinde anlaşmak amacıyla müzakerelerin başlatılmasına yönelik ortaya çıkan ön koşulların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Bazı uluslararası konulara da değinilen görüşmede, her düzeyde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Küresel askeri harcamalarda Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük artış yaşandı! Türkiye'de durum ne?Küresel askeri harcamalarda Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük artış yaşandı! Türkiye'de durum ne?Dünya
Yunanistan'dan silahlı kuvvetler hamlesi: 'Aktif Gönüllü Yedek' planını devreye alıyorYunanistan'dan silahlı kuvvetler hamlesi: 'Aktif Gönüllü Yedek' planını devreye alıyorDünya
ABD Başkanı Trump: Zelenskiy'nin Kırım'dan vazgeçeceğini düşünüyorumABD Başkanı Trump: Zelenskiy'nin Kırım'dan vazgeçeceğini düşünüyorumDünya

 

 

Dünya
Almanya’da yeni hükümetin bakanları belli oldu! Türk kökenli Serap Güler listeye girdi
Almanya’da yeni hükümetin bakanları belli oldu! Türk kökenli Serap Güler listede
Netanyahu 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gidecek
Netanyahu 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gidecek
Trump'ın ilk 100 gününde öne çıkan 6 dönüm noktası!
Trump'ın ilk 100 gününde öne çıkan 6 dönüm noktası!
İran: İsrail'in herhangi bir eylemine yıkıcı karşılık veririz
İran: İsrail'in herhangi bir eylemine yıkıcı karşılık veririz
Çin, Trump'ın Şi Cinping ile görüştüğü iddiasını yalanladı
Çin, Trump'ın Şi Cinping ile görüştüğü iddiasını yalanladı
İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi