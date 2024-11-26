Esnaf kepenk indirdi! En yüksek kira artışı Bağdat Caddesi, Karaköy, İstiklal ve Başakşehir’de

İstanbul’da kiralar yükselince küçük esnaf da tek tek kepenk kapattı. En büyük nedeni ise kentsel dönüşüm nedeniyle yenilenen binalar. Yeni binalarda kiralar 4 kat birden arttı. Mahallelerin yapı taşları olan küçük esnaf dükkan bulamaz hale geldi.

Esnaf tek tek kepenk indiriyor

İstanbul'da yenilenen binalardaki işyerini boşaltan bakkal, manav, ayakkabı tamircisi, terzi aynı semtte 4 katı kirayı görünce kepenk kapatıyor.

Kentsel dönüşüm yüzünden çıkan esnaf dükkan bulamıyor

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) verilerine göre İstanbul'da 270 bin esnaf ve sanatkâr var. Bu işyerlerinin yüzde 80'i sokak aralarında faaliyet gösteriyor. Kentsel dönüşümle yenilenen binalarda kiralar, semtine göre yüzde 100 ila 400 oranında arttı.

Akşam gazetesine konuşan İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, kentsel dönüşüme giren binalardaki iş yerinden çıkmak zorunda kalan esnaf ve sanatkârın yeni dükkân bulamadığından yakındı.

“Mini sanayi siteleri kurulmalı”

Faik Yılmaz, "İşini devam ettirmek isteyen esnaf yüksek kiralara taşınıyor, maliyetleri karşılamayan, iş yerine uygun dükkân bulamayan esnaf ise kepenk kapatıyor" dedi.

Yılmaz, "Kalfalıktan ustalığa geçenler de dükkan bulamıyor. Birçok meslek kayboluyor. Mahallelerimizin ışığı sönmesin, sokaklarımızın yediemini esnaf ve sanatkârımızı koruyalım. Çözüm olarak mini sanayi siteleri kurulmalı" ifadesini kullandı.

Esnaf taşındı, müşterilerini kaybetti

Bakkal Ercan Aslan, "27 yıldır aynı yerde bakkalım. Bakkallıkta, müşteri alışkanlığı önemlidir. Onları kaybetmemek için eski dükkanımın yakınına bir yere 4 katı kiraya taşındım" derken, marangoz Yavuz Karamürsel, "34 yıldır aynı dükkandaydım. Şimdi müşterilerimden uzak bir dükkana 45 bin TL kira vereceğim" ifadelerini kullandı. Elektrikçi Ersan Kubal, "Yeni yere yüzde 100 zamlı olarak taşındım. Burası için de kentsel dönüşüm kararı çıkacak" diye konuştu.

Bir mahallede lastikçilik yapan esnaf ise "30 yıldır aynı dükkandaydım. Aynı semtte uygun kirada dükkan bulamayınca mesleği bıraktım" dedi.

4 lokasyon yüksek işyeri kira artışıyla dikkat çekiyor

2024’te yıl en yüksek işyeri kira artışı Bağdat Caddesi, Karaköy, İstiklal Caddesi ve Başakşehir Gölet Parkı bölgesinde yaşandı.