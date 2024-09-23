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TİGEM 20 bin ton koyun sütü satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü üretimi 20 bin ton koyun sütünün satışı gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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TİGEM 20 bin ton koyun sütü satacak
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Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 1 yıllık tahmini 4 bin ton ve 5 yıllık toplam tahmini 20 bin ton koyun sütü, otomatik süt sağım tesisinde sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından yapılması kaydıyla 5 yıllığına açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 3 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Ankara TİGEM İhale Salonu'nda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede, geçici teminat tutarı 8 milyon 542 bin 274 lira olarak belirlendi.

Konuya ilişkin şartname, "www.tigem.gov.tr" internet adresindeki "Pazarlama İhaleleri" kısmından görülebilecek.

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