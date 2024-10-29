CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kritik açıklama: Çağrıma yanıt alamadım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vesilesiyle Ankara'daki 1. Meclis'e gelerek halka hitap etti.

"Cumhuriyet'in temel felsefesi terk edildi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyeti ne kendi ardıllarına ne de herhangi bir siyasi güce veya orduya değil, gençlere emanet ettiğini vurguladı. Özel, ülkede refah, demokrasi ve eşitlik eksikliğinin Cumhuriyet'in temel felsefesinin terk edildiğini gösterdiğini belirtti.

Atatürk ve arkadaşlarının sosyal, ekonomik ve bireysel hakların sağlanması için verdikleri mücadelenin günümüzde yarım kaldığını ifade eden Özel, "Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi. Korkuyu teşvik edenlerin, terör örgütleri ve mafya liderleri aracılığıyla ülkeye yön vermeye çalıştığını öne sürdü.

Cumhuriyetin hedeflerinden geri götürülmesine ve demokrasinin bireysel çıkarlar için göz ardı edilmesine karşı durulması gerektiğini dile getiren Özel, "Milletin, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma ihtiyacı var" ifadesini kullandı. Ayrıca, kendi çıkarları uğruna halkı sefalet içinde bırakmaya çalışanların eylemlerinin gözlemlendiğini hatırlatarak, Atatürk'ün eserinin ve CHP'nin bu ülkenin bütünlüğünün teminatı olduğunu vurguladı.

"Birilerinin şahsi hesapları anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz"

Özgür Özel, "Bu ülkedeki 86 milyonun müşterek hedeflerini korumaya çalışıyoruz. Bizde veremeyeceğimiz hesap, gizli kapılar ardından mutabakat yok. Bu tarihi kavşakta Türkiye Cumhuriyetinin geleceğine el koyma kararlılığıyla yola koyulmaya karar verdik. Eğer birilerinin şahsi hesapları anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz.

Biz bölünmeye karşıyız, kavgaya çatışmaya karşıyız. Şehit babalarının gazilerimizin gözünün içine bakamayacak hiçbir adımın yanında değiliz. Şehitlerimizin rızası olmayacak bir şeyin tarafı olmayacağız." dedi