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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünal Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünal Üstel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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