Eylül ayında iç siyasette gündem yoğun: Hangi gelişmeler takip edilecek?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaları, CHP ile ilgili davalar, cezaevinde olan CHP'li belediye başkanlarının durumu ve yeni çözüm süreci dahil pek çok başlık gündemin üst sıralarında olacak.

CHP'nin 47 yıl sonra sandıktan birinci olarak çıktığı 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından partiye dönük baskılar artmıştı. Şu anda CHP'li 16 belediye başkanı tutuklu durumda.

İmamoğlu ile ilgili yargı süreçlerinde neler bekleniyor?

Mart ayında tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu Eylül ayı ortası ile birlikte 6 aydır cezaevinde tutuluyor olacak.

Hakkında birden fazla yargı süreci bulunan İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı lisans diplomasının iptali ile ilgili dava 11 Eylül'de İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Diplomanın sahte olduğu iddiası ile ilgili hazırlanan iddianamede İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis talebinde bulunulmuştu. Savcılık iddianamesinde İmamoğlu hakkında "siyasi yasak" da talep etmişti.

İmamoğlu'nu Eylül ayında bekleyen bir diğer önemli yargı süreci "bilirkişi davası" olacak ve bu duruşma 26 Eylül'de gerçekleşecek. İmamoğlu 27 Ocak 2025'te Saraçhane'deki basın toplantısında "CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların merkezinde bulunan bilirkişi S.B." hakkında çeşitli iddialarda bulunmuş ve basın toplantısı sona ermeden hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun bu iddialarla "bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı" öne sürülmüştü. İmamoğlu hakkında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenirken, bu dosya ile ilgili de siyasi yasak talebinde bulunulmuştu.

Bu arada Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı tazminat davasının ilk duruşması da 9 Eylül'de yapılacak.

İmamoğlu ile ilgili Eylül ayında beklenen en önemli hususların başında hakkında yolsuzluk iddiaları ile ilgili iddianame olacak. Mart 2025'te başlayan İBB operasyonuyla İmamoğlu "suç örgütü kurma/yönetme, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme" gibi suçlamalarla tutuklanmış, terör suçlaması ise reddedilmişti. Savcılığın bir veya birden fazla iddianameyi Eylül ayında sunabileceği beklentisi yüksek.

CHP kurultay davasından ne sonuç çıkabilir?

Eylül ayı ile birlikte gündemdeki en önemli başlıklardan biri Haziran ayında yine çok konuşulan CHP'nin kurultay davası olacak.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 30 Haziran'da görülen son duruşmada mahkeme heyeti, ceza yargılaması ve görevsizlik kararına itiraz süreçlerinin beklenmesini kararlaştırarak davayı 8 Eylül'e ertelemişti. Ancak bu tarih CHP'nin kuruluş yıldönümü ile çakıştığı için duruşma 15 Eylül'e alınmıştı.

Duruşmadan önce CHP ile ilgili daha önce sözü edilen "mutlak butlan" türü bir karar çıkıp çıkmayacağı tartışılırken, diğer yandan bu dava ile bağlantılı olan CHP İstanbul İl Kongresi davası da Eylül ayında görülecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in seçildiği 8 Ekim 2023 kongresine ilişkin açılan davada mahkeme ön inceleme duruşmasını 21 Eylül'de yapacak. Savcılık, seçimde hile yapıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine inceleme yürütüyor.

Öte yandan CHP Genel Merkezi de olası bir mutlak butlan kararını boşa çıkarmak için olağan kurultay takvim sürecini Ağustos ayında başlatmıştı. Bu kapsamda Eylül ayı ile birlikte bu süreçte de gelişmeler olması, ilçe başkanlıkları seçiminin ardından Ekim-Kasım aylarında il başkanlık seçimlerinin olması ve Kasım sonu Aralık ayı başı gibi de olağan kurultayın düzenlenmesi beklentiler arasında.

Olağan kurultayın tam tarihini Parti Meclisi belirleyecek.

CHP'de program hazırlanıyor, mitinglere devam

CHP milletvekilleri TBMM'nin yaz tatiline girmesinin ardından ülkenin farklı şehirleri ve bölgelerinde saha çalışmalarına çıkmıştı.

Bu çerçevede 4-9 Eylül arasında bir yandan 102. yaşını kutlayacak olan CHP diğer yandan parti programı için çalıştay da düzenleyecek.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin başkanlığında uzun bir süredir yürütülen hazırlıklar kapsamında toplumun gündemindeki eğitim, sağlık, adalet, ekonomi, iç ve dış politika ile gençlik gibi alanlarda çalışmalar yapılmıştı. Çalıştayda elde edilecek sonuçlar ile şekillendirilecek olan yeni parti programı, Kasım ayında yapılması beklenen 39. Olağan Kurultay'da delegelerin oyuna sunulacak.

Öte yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun ekibinin sürdürdüğü hükümet programı çalışmasının da yine Eylül'de kamuoyuna açıklanabileceği belirtiliyor.

Bu arada CHP'nin yaz aylarında durmayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini Eylül ayında da devam ettirmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel son Beyoğlu mitinginde "Buradan Erdoğan'a ve onun yargıdaki aparatlarına sesleniyorum. Bizi yıldıramazsınız. 9 dalga yaptınız, 99 dalga da yapsanız buradayız, ayaktayız, eylemdeyiz" demişti.

Çözüm süreci komisyonu Eylül'de de çalışacak

DW Türkçe'nin derlediği habere göre, CHP'ye yönelik iktidarın yargı kıskacı devam ederken geçen yıl sonbaharda başlatılan yeni çözüm süreci için kurulan TBMM komisyonu çalışmalarını Eylül'de de devam ettirecek.

Şimdiye kadar yedi kez toplanan komisyonun kendini fesheden ve silah bıraktığını açıklayan PKK üyelerinin geri dönüşü için yasal zemini nasıl hazırlayacağı tartışma konusu. Şu ana kadar komisyon sadece ilgili tarafları dinledi ve yasal mevzuat için somut bir adım henüz atılmadı.

DEM Parti dinlenebilecek kurum ve kişilerin, komisyon bünyesinde oluşturulacak bir alt komisyon tarafından dinlenmesi ve asıl komisyonun artık yasa hazırlıklarına odaklanması gerektiğini düşünüyor.

Eylül ayına dair DEM Parti'nin bir başka beklentisi ise komisyonun en azından bazı üyelerinin İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşmesi. Bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmezken, komisyon içinde böyle bir görüşmeye soğuk bakan çok sayıda milletvekili bulunuyor.

İYİ Parti sahaya iniyor

Öte yandan çözüm sürecine karşı çıkan İYİ Parti milletvekilleri de Eylül ayında sahaya çıkıyor.

İYİ Parti 1-4 Eylül tarihleri arasında 77 ilde aynı anda sahaya çıkma kararı alırken, halkın sorunlarının dinlenilmesinin yanı sıra yeni çözüm sürecine neden karşı olunduğu anlatılacak.

Son dönemde yapılan bazı anketlerde MHP dışındaki İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti gibi milliyetçi partilerde belli oranlarda yükseliş gözlenmişti.

İYİ Parti 4. Olağan Kurultay sürecini de 27 Ağustos'ta başlattı. İlçe kongreleri 30 Eylül'de, il kongreleri ise 16 Ekim–9 Kasım arasında yapılacak.