İnce'den İBB'ye destek ziyareti: 'Türkiye bilinmeze doğru sürükleniyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İBB'nin Saraçhane'deki binasına gitti.

İnce, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'ye ziyaretler sürüyor.

İBB'nin Saraçhane'deki binasına giden Muharrem İnce, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnce, "Bir günde yüzde 10 fakirleştik. Bugün bu ülkede yaşayan herkes, bir günde yargının yanlış kararları sonucu ve üniversite yönetimine baskıların sonucu malımızın, mülkümüzün yüzde 10'unu 1 günde kaybettik.

Hepimiz fakirleştik. AK Partili kardeşlerimin de şunu bilmesini isterim; onlar da fakirleşti. Türkiye bir bilinmeze doğru sürükleniyor. Emin olun, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarıyla, sendikalarıyla, dernekleriyle, bütün siyasi partileriyle, bütün muhalif güçleriyle buna direnmek zorundayız. Desteğim Sayın Ekrem İmamoğlu ile olduğu için bugün ziyarete geldim. Hepinize teşekkür ediyorum sağ olun" diye konuştu.