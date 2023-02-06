Malatya'da enkazdan 6 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş depreminden sonra Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişi sağ kurtarıldı. Bundan 2 saat sonra ise bir kişi daha yaralı olarak kurtarıldı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Çiftlik Caddesi'ndeki 9 katlı Bulut Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 7,7 büyüklüğündeki depremden 17 saat sonra 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişiyi kurtardı.
Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Döndü Karaca (48), Gülhatun Gürbüz (63), Ömer Gürbüz (12), Esra Altaş (20) ve Duygu Karaca (40), sağlık ekiplerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
19 saat sonra 1 kişi daha canlı olarak kurtarıldı
Malatya'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Özalper Mahallesi'nde 7 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 19 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve isminin Serdar Özdemir olduğu öğrenilen kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.