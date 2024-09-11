Narin Güran cinayetinde 3 taş detayı:İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki çelişki dikkat çekti

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe mahallesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 19 gün sonra köyün yakınlarından geçen Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içine konulmuş üzeri taşlarla kapatılmış halde cesedi bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlanan Bahtiyar, dün sıkı güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcılara 3 saat boyunca ifade veren Bahtiyar, daha sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hâkimliği'ne sevk edildi. Burada da yaklaşık saat ifadesi alınan itirafçı, jandarma ve savcılıktaki ifadelerini tekrar etti. Sorgu hakimliği zanlıyı, “İştirak halinde beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak çocuğun öldürülmesi, suç delillerinin gizlenmesi veya yok edilmesi” suçlarından tutukladı.

'20 kiloluk bir taşla kapattım' dedi üç büyük taş çıktı

İtirafçı zanlı TCK’nın 82. Maddesi uyarınca, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle kuvvetli suç şüphesi varlığı nedeniyle adli kontrol, ev hapsi ve yurtdışı yasağı gibi tedbirlerin şu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandıktan sonra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre itirafçının gerek savcılık, gerekse Sulh Ceza Sorgu Hakimliğindeki ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekti.

İtirafçı, Narin’in daha önce öldürülmüş battaniyeye sarılı cansız bedenini teslim aldıktan sonra amcası ile birlikte çuvalın içine yerleştirdiğini belirterek, “Amcası bana dereyi işaret ederek o bölgeye götürmemi istedi. Bende dere yatağına geldiğimde önce çuvalın ağzını Narin’in çantasının ipiyle bağladıktan sonra ağaçlık alanda fazla derin olmayan su birikintisi olan yere içinde ceset olan çuvalı bırakırken Arif’in kızı Narin olduğunu anladım. Çuval birileri tarafından fark edilmesin diye üzerine yaklaşık 20 kilo ağırlığında bir taş bıraktım” dedi.

Ancak bu ifadesi Jandarmanın Olay Yeri İnceleme tutanaklarını doğrulamadı. Soruşturma dosyasına yansıyan tutanaklarda Narin’in cesedinin bulunduğu çuvalın üzerinde 3 büyük taş olduğu bildirildi.

'Çevreme borcum vardı, kabul etmek zorunda kaldım'

Jandarmadaki ifadesinde, “Birileri tarafından fark edilmesin” üzerini taşla kapattığını belirtmesine rağmen bu kez, “Yolda onu dereye atmak için götürürken pişmanlık duydum. Telaşla bir an önce onu onaya atıp uzaklaşmak istiyordum. Ancak birileri tarafından da bulunmasını istediğim için fazla derine bırakmadım. Zaten amcasının aracındayken battaniyeye sarılıydı. Çuvala yerleştirdikten sonra bana ait aracın arka koltuğundaki ayak paspasının olduğu yere bıraktım. Dereye attıktan sonra bölgeden hızla uzaklaştım. Bu işi para için yapmayı kabul ettim. Salim Narin’i ortadan kaldırdığım taktirde mısır hasadından sonra bana 200 bin lira vereceğini söyledi. Benim de çevreme borçlarım vardı, bu borçlarımı ödeyebilmek için teklifini kabul etmek zorunda kaldım” dedi.

Ancak bu ifadesi de doğrulanamadı. Çünkü Bahtiyar bu iddiasına açıklık getiremedi. Gerek savcılığın, gerekse hakimliğin “Kime veya kimlere ne kadar borcun vardı?” sorusuna ise net cevaplar veremedi.

O da telefon kayıtlarını silmiş

Soruşturma kapsamında önemli bir ayrıntıya daha ulaşıldı. 2 Eylül günü tutuklanan amca Narin Güran, telefonundaki tüm geriye dönük gelen, giden arama, cevapsız arama ve mesajlaşma kayıtları ile Whatsapp yazışmaları ile aramaların tamamını telefonundan silmişti. Bu kayıtları sildiği için de cinayet suçu delillerini yok etmek veya gizlemek suçundan tutuklanmıştı. Narin’in cesedinin bulunmasından hemen sonra aynı gün gözaltına alınan itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın da telefonuna jandarma tarafından el konuldu.

İmajı alınmak ve incelenmek üzere el konulan telefonda yapılan incelemede, Bahtiyar’ın da tıpkı amca Salim Güran gibi geriye dönük tüm telefon kayıtlarını sildiği belirlendi.

Bahtiyar’ın da, telefondaki tüm arama kayıtları ve Whapsapp sohbetlerini temizlediği ve bu silme işlemini de Narin’in cesedini teslim alıp dereye gömdüğü ve amcayla görüşme yaptığı gün sildiği tespit edildi.

Savcılık ve hakimlik sorgusunda, “Telefon kayıtlarını neden sildin?” sorusuna Nevzat Bahtiyar, “Telefonum dolmuştu. Çok aşırı gelen aramalar ve mesajlar nedeniyle silmek istedim” dedi. Ancak bu silme işlemini Narin’i ortadan kaldırdığı güne denk getirmesine dair bir açıklama yapamadı.

'Ben öldürmedim, kimin öldürdüğünü de bilmiyorum'

Savcıların, “Narin’i sen mi öldürdün?” sorusuna, “Hayır. Bana gizlemem için getirildiğinde zaten ölmüştü” demekle yetindi.

“Peki, kim veya kimler öldürdü, amcası mı öldürdü?” sorusuna da “Ben kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Ama amcası bana ölen kızın ağabeyi Arif’in kızı olduğunu ve kendisinin öldürdüğünü söyleyip, benim de bu cesedi ortadan kaldırmam gerektiğini, aksi taktirde beni ve ailemi öldüreceği şeklinde tehdit etti. Amca Salim’in baskısıyla bu işe bulaştım. Zaten hangi gün olsa bu işin açığa çıkacağını tahmin ediyordum. Cesedin bulunduğu sabah askerler derede cesedi bulunca ben daha çok tedirgin olup korkmaya başladım ve beni gözaltına almaya gelen jandarma görevlilerine bildiğim her şeyi samimi biçimde anlatmaya karar verdim, çok pişmanım” dedi.