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Prefabrik yapıda yüzde 1 KDV uygulaması genişledi

Konteyner ve prefabrik yapı teslimlerinde yıl sonuna kadar yüzde 1 KDV oranı uygulaması genişletildi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı'nın 14 Şubat'ta yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararı kapsamında konteyner ve prefabrik yapı teslimlerinde %1 KDV oranı uygulaması genişletildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, konteyner ve prefabrik yapı teslimlerinde montaj ve kurulum da dahil olmak üzere KDV oranının yıl sonuna kadar %1 olarak uygulanması hüküm altına alındı.

Cumhurbaşkanlığı'nın 14 Şubat'ta yayımlanan kararında, prefabrik yapı ile konteynerlerin, olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31 Aralık'a kadar afetzedeler ile KDV Kanununun 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde %1 oranında KDV uygulanması öngörülmüştü.

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