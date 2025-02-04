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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilave uçuş azaltma kararı! Sefer sayısı arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararının kapsamı genişledi. Önce yüzde 10 olarak duyurulan azaltma kararı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilave uçuş azaltma kararı! Sefer sayısı arttı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı revize edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının seferlerin yüzde 20'sini kapsayacak şekilde revize edildiği bildirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirilmişti.

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