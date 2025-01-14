Toplumsal cinsiyet kalıpları “Cinsiyetsiz İşler” ile yıkılıyor

ISS Türkiye, kadın istihdamına, eğitimine ve kariyerine pozitif etki yaratacak "Cinsiyetsiz İşler" projesini hayata geçirerek hem toplumsal algıları dönüştürüyor hem de iş dünyasında gerçek eşitlik anlayışını yaygınlaştırıyor. Projede, kadın çalışanlara yönelik eğitim programları, mentorluk desteği ve yetenek bazlı işe alım politikalarıyla destek sağlanıyor. Elektrik teknisyeni, mekanik teknisyen, bahçıvan, otopark görevlisi gibi geleneksel olarak "erkek işi" sayılan pozisyonlarda kadın çalışanlar başarıyla görev alıyor.

Cinsiyetsiz İşler projesiyle gerçekleştirilen adımlar; teknik, saha ve yönetim becerilerine odaklı eğitim programları düzenlemek, sektörel uzmanlar ile eğitimler sunarak bilgi birikimini artırmak, yetkinlik bazlı işe alım ve terfi politikalarını yaygınlaştırmak, kadın çalışanlara mentorluk ve koçluk desteği sağlamak, teknik pozisyonlarda kadın istihdamını önceliklendirmek, yetenek yönetim programlarıyla kadınların kariyer gelişimini desteklemek ve her yıl “Cinsiyetsiz İşler” başarı ödülleriyle kadın çalışanları onurlandırmak şeklinde sıralanıyor.

Ödüllü proje kapsamında 500’e yakın kadın çalışan var

Cinsiyetsiz İşler projesinde istihdam edilen kadın çalışanlar, Teknik Hizmet Yöneticisi, Teknik Hizmet Şefi, Mekanik Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Makineci, Atık Hizmetleri Yöneticisi, Otopark Görevlisi, Bahçıvan gibi projelerde istihdam ediliyorlar. Bu yıl itibariyle ISS Türkiye’de 500’e yakın kadın çalışan, "erkek işi" olarak görülen alanlarda görev alıyor. Böylece, kadın çalışanların özgüvenleri artırılırken, onların potansiyellerini sergileyebilecekleri bir iş ortamı da hedefleniyor.

ISS Türkiye, iki yıl önce başlattığı bu yolculukta, her yıl kadın istihdamını daha fazla artırmayı ve projeyi daha geniş sektörlere yaymayı planlıyor. Birçok ödüle de layık görülen dikkat çekici proje, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından verilen “Farkındalık Ödülü”ne de sahip.

ISS Türkiye, kadınların her alanda özgüvenle yer alabildiği bir iş ortamı yaratmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sürdürülebilir bir hedef olarak benimsemeye Cinsiyetsiz İşler projesiyle devam ediyor.