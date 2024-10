100’den fazla tekne yelkenlerini maviliklere sürdü

Maximiles Black 36. The Bodrum Cup sona erdi

The Bodrum Cup’ta birkaç gün de olsa kendi mavi yolculuğumu yaşıyorum ve emin olun Azra Erhat’ın yazdığı gibi her defasında ruhum mutlulukla dolu İstanbul’a dönüyorum. Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’ın bu yılki teması “Kazanmaya Yelken Aç” yarışla sınırlı kalmayarak, organizasyonla birlikte birçok alanda karşılık buldu. Ayrıca, kurumlar ve sponsorlarla büyüyen işbirliğinin Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladığı da bir gerçek. Bir başka yönü ise aynı tutkuyu ve heyecanı paylaşanların kalıcı dostluklarının da ilk adımlarının bu etkinlikte atılması.

Hedef, yelkenciliğin tanınmasına ve sevilmesine katkı sağlarken Bodrum’da turizm yüksek sezonunu bir ay daha fazla uzatmak. Bunun için planlar geliştiriliyor, etkinliğin bir sonraki yıl “yurt dışından katılımcılara yönelik ve dünyada ses getirecek bir ürün” haline dönüştürülmesi de hedefleniyor. Önümüzdeki yıl etkinlik, yurt dışından ziyaretçi ağırlamak amacıyla Mavi Yolculuk ve Deniz Festivali ürünlerini birleştirerek turizm pazarında bir “deneyim ürünü” olarak yer alacak. Maximiles Black The Bodrum Cup, Bodrum ve çevresindeki antik kentler ve tarihi dokunun değerini, özellikle yurt dışından gelen misafirler nezdinde daha da öne çıkaracak. Türkiye’nin tanıtımına bu alanda da katkı sağlayacak.

Rahmi M. Koç Müzesi çevre duyarlı sanata kapılarını açtı

Rahmi M. Koç Müzesi, 30. yılına özel olarak hazırladığı "Sanat ve Dönüşüm" sergisiyle sürdürülebilirlik ve sanatı bir araya getiriyor. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Arçelik’in Back2Life Sürdürülebilir Sanat Atölyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen serginin ana temasını, endüstriyel ve elektronik atıkların sanatın dönüştürücü gücüyle yeniden yorumlanması oluşturuyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Heykel Bölüm Başkanı olan Prof. Rahmi Atalay, serginin, sürdürülebilirliğin sanatsal ifade ve toplumsal bir değer taşıdığını vurguluyor. Prof. Atalay, “Sergideki eserler, izleyicilere işlevini yitirmiş malzemelerin estetik potansiyelini keşfetme imkânı sunarken, insan ve doğa arasındaki bağı sorgulatan güçlü bir mesaj veriyor” diyor.

Kalem tutkunları PenFest’te buluşacak

Kalem ve kâğıt tüm teknoloji merakıma, yazılarımı bilgisayarda yazmama rağmen kullanayım ya da kullanmayayım vazgeçilmez ikilim... Evde kocaman bir çekmece onlarla dolu. Renk renk çeşit çeşit kalemler. Ve tabii ki dolmakalemler ve onların da rengârenk, ne yazık ki yeterince kullanmadığımdan sık sık kurumaya yüz tutan mürekkepleri... Raflarda farklı kalitelerde birbirinden güzel kâğıtlar. Ve de çok sevdiğim kurşunkalemler... Tabii ki gittiğim her kentte mutlaka uğradığım yerler arasında kırtasiyeciler…

Bir de kalem festivalimiz var; PenFest… Bu yıl 9 – 10 Kasım tarihleri arasında markakalem.com tarafından 5. kez düzenleniyor. Festival; geçmiş yıllarda olduğu gibi markaların son koleksiyonlarına, tüm yazı gereçlerine ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine ev sahipliği yapacak.

Millî Reasürans Sanat Galerisi yenileniyor

30 seneye uzanan belleğiyle Türkiye’nin en eski ikinci kurum galerisi olan, toplamda 188 ulusal ve uluslararası sergi ve bu sergilere özgü hazırlanan 170’in üzerinde sergi kitabı ile görsel sanatlarda olduğu gibi yayıncılık tarihinde de önemli bir yeri bulunan Millî Reasürans Sanat Galerisi, binanın geçireceği restorasyon nedeniyle geçici olarak faaliyetlerine ara veriyor.

1992 yılında Sevinç & Şandor Hadi’nin ödüllü mimari projesi olarak hayata geçirilen Millî Reasürans binasının restorasyonu, Sevinç Hadi’nin onursal ortağı olduğu TeCe Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından üstlenilirken, proje kapsamında yapıya dahil edilecek tiyatro salonu ve sosyal mekânlar ile bina, yeni bir kültür merkezi kimliğine bürünecek.

Bach’ın Aryaları, Darago’nun sesiyle hayat bulacak

Şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset’nin 1991 yılında kurduğu Les Talens Lyriques barok topluluğu ve opera dünyasının yükselen yıldızı Macar kontr-tenor Zoltan Darago, Bach Cantatas and Arias for Alto konseriyle 5 Aralık Perşembe saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ilk kez İş Sanat seyircisinin karşısında olacak.

Eğitimine Béla Bartók Konservatuarı’nda başlayan kontr-tenor Zoltan Darago, Franz Liszt Müzik Akademisi’nin genç yeteneklere özel programına katılma hakkı kazanan ilk opera şarkıcısı oldu. 2015 yılında, henüz yirmi iki yaşında, Macar Devlet Operası’nın en genç sesi olarak sahneye çıktı. Darago, 2021 yılında Helsinki Operası’nın sahneye koyduğu Philip Glass’ın “Akhnaten” operasında oynadığı başrolde gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çekti.

İstanbul Cihangir’de bir Japon lokantası: Take Sushi

Uzakdoğu mutfağı sevenlere birbirinden farklı seçenekler sunan Take Sushi’nin geçtiğimiz aylarda Kapadokya’da hizmete açılan ilk şubesinin ardından, ikinci şubesi Cihangir’de lezzet meraklılarıyla buluşuyor. Dorak Holding’in en yeni konseptlerinden biri olan Take Sushi Japon mutfağının en orijinal ve seçkin tatlarını misafirlerine sunmayı hedefliyor.