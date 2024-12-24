2024 yılı halka arzları BIST 100’ün çıkışını aştı

2024 yılında 33 şirket halka arz edildi. Bu şirketlerin 20’si kazandırırken, 13’ü yatırımcılarına kaybettirdi. Ortalama kazanç %37 olurken, 2024 yılı halka arzları BIST 100’ün yıl başından bu yana %30 olan performansını aştı.

Halka arzlar 2024 yılında azalmakla birlikte hız kesmedi. Yıl içine toplam 33 şirketin halka arzı gerçekleşti. Şubat ayında başlayan halka arzlar 2024’te yatırımcısına ortalama yüzde 37 oranında getiri sağladı. 20 şirket kazandırırken 13 şirket kaybettirdi.

Yüzde 100 üzeri kazandıran 4 şirket

Kazandıran hisseler arasında en yüksek performansı, %313,33 ile Odine Teknoloji gerçekleştirdi. Onu %265,52 yükselişle Efor Çay ve %178,28 ile Altınay Savunma takip etti. Pasifik Teknoloji ise %157 oranındaki getirisi ile dikkat çekti.

Kaybettirenlerde öne çıkanlar

Halka arzlarda kazandıranlar kadar kaybettirenler de oldu. İşlem görmeye başladıktan sonra fiyatı gerileyenlerin ilk sırasında, %39,61 kayıpla Koton Mağazacılık geliyor. Onu %33,56 düşüşle Lila Kağıt ve %21,70 kayıpla Cem Zeytin takip ediyor. Yılın son halka arzı ise bu hafta talep toplayan Armada Gıda olacak. Hisse önümüzdeki hafta işlem görmeye başlayacak. Yıl kapanırken 2024 yılı halka arzları, ortalamada yüzde 37 kazandırırken BIST 100 Endeksi’nin performansını aştı.

Piyasa değeri en yüksek halka arzlar

Yapılan halka arzlar içerisinde piyasa değeri en yüksek olan Rönesans GMYO oldu. Piyasa değeri 40 Milyar TL olan şirketi 25,4 milyar TL ile Oba Makarnacılık takip etti.

Halka arzlarda yatırımcılar neye dikkat etmeli

Halka arzlara katılmadan önce, elde edilecek gelirin nerede kullanılacağını bilmek önemli. Halka arz olan şirketin bu geliri yatırımlarda, borç ödemelerinde veya operasyonel giderlerde kullanma planı incelenmeli. Yatırımlarda kullanılacak bir gelir, şirketin büyümesini artırma potansiyelini güçlendirecektir.

ZEYNEP’E SOR

YÜKSELİŞ TRENDİ Mİ, DÜŞÜŞ TRENDİ Mİ?

Yükseliş trendi; artan kazançlar, güven, büyüme, likidite, fırsatlar. Aşırı değerleme, balon riski, zamanlama sorunu, aşırı iyimserlik.

Düşüş trendi; düşükten alım fırsatı, dayanıklılık, değer yatırımı. Güven ve likidite azalması, fon girişi düşüşü, psikolojik baskı, reel ekonomiye baskı.

Gelir ve kâr zayıf. Fiyat martta zirvesini, ekimde tabanı gördü. Sektör canlanınca hareketlendi

Akfen GYO hakkındaki son gelişmeleri öğrenebilir miyim? /Mustafa Karabulut

Mustafa, dokuz aylık faaliyet döneminde Akfen GYO hem gelirini hem de kârını düşürdü. Gelirdeki düşüş %23 seviyesinde olurken dönem sonu kârındaki azalma %53’ü buldu. Şirket, üçüncü çeyrekte satışlarını ve FAVÖK’ünü artırmış olsa da henüz istenen performansı yakalama noktasında değil. Hissenin fiyatı da buna bağlı olarak zayıf ve satıcı ağırlıklı bir seyir izliyor. Yıl içinde en yüksek seviyesi olan 2,88 TL’yi mart ayında test ederken en düşük seviyesini de ekim ayında 1,81 TL ile gördü. Konut piyasasının kasım ayında canlanması sektöre bir hareketlilik kazandırırken hissenin fiyatında da son iki aydır bir artış gözleniyor. Ancak hâlâ diplerde.

Ağustostan itibaren geriledi. Şirket geri alımlarla fiyatı destekledi. Büyük ortak da alım yaptı

Bim hissesinden ortak alımı ne anlama geliyor? Fiyat daha da artacak mı? /Yavuz Ergül

Yavuz, BİM hissesi güçlü yapısı ile öne çıkan firmalardan biri. Hisse, borsanın riskli ortamında uzun vadede güvenli limanlarından biri niteliğinde bulunuyor. Düzenli nakit temettü ödemesi yatırımcısında bir sadakat duygusu oluştururken, fiyatı da kısa zaman aralıklarında geri çekilmeler yaşasa da uzun vadede düzenli olarak yükseliyor. Son olarak ağustos ayında en yüksek 625,78 TL’ye kadar çıktıktan sonra piyasayla uyumlu şekilde geriledi. 24 Ekim-11 Aralık arasında şirket, 2 milyon adet hissesini ortalama 488,11 TL’den geri aldı. Ortak Mustafa Latif Topbaş da hissede 512,06- 514,86 TL’den alım yaparken fiyat da destek bulmuş görünüyor.

YATIRIM FONLARI

OYAK Portföy’ün OKP Fonu, kısa vadeli strateji ile %59 kazandırdı

OKP Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, 65,3 milyon TL toplam değerle kısa vadeli yatırımlar için güvenli ve istikrarlı bir seçenek sunuyor. Portföyünün %46,92’si bono, %21,87’si devlet tahvili ve %16,86’sı ters-repolar gibi düşük riskli varlıklardan oluşuyor. Fon, yatırımcılara likiditesi yüksek bir yapı sunuyor. Yüzde 3,94 doluluk oranına sahip fonun yatırımcı sayısı ise 661 ile sınırlı. Fonun stratejisi, kısa vadeli borçlanma araçlarına odaklanarak düşük volatilite ve düzenli getiri sağlamak. Yılbaşından bu yana getirisi %58,65 ile enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Düşük riskli bir yatırım aracı olarak, portföy dağılımı ve getirileri piyasa koşullarıyla uyumlu şekilde yönetiyor. Fon, sabit getiri arayışında olan yatırımcılar için güvenilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.

TAHVİL

Çağdaş Faktoring, %58,15 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Çağdaş Faktoring, 23.12.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %51,50 olurken, bileşik faizi de %58,15’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 23.06.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,68 olacak.

%51,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 20 Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,35 seviyesinde bulunuyor. Çağdaş Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %51,50 basit faiz oranı, TLREF’in 2,15 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 23.12.2024 olurken vade tarihi 23.06.2025 olacak. Bono piyasada TRFCGDF62523 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

1000 YATIRIMLAR

İştiraki yatırım amaçlı gayrimenkul aldı. Borcunu 36 ayda ödeyecek. Yeri ise 48 ay sonra alacak

1000 Yatırımlar Holding’in bağlı iştiraki Altay Yenilebilir Enerji, yatırım amaçlı gayrimenkul alımında bulunduğunu bildirdi. İştirak, söz konusu gayrimenkul için toplam 26.970.000 TL ödeyecek. Tutarın 9.439.500 TL’si peşin olarak ödenirken kalan kısım 36 ay vadeye taksitlendirilecek. Satın alınan gayrimenkulün teslim alımı ise 48 ay sonra olacak. Şirket, alınan gayrimenkulün arsa ya da iş yeri olup olmadığı hakkında herhangi bir ek bilgi vermedi. Öte yandan, yatırımcısıyla paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %160 oranında artırırken dönem sonunda 1,4 milyar TL zarar açıkladı. Hissenin fiyatı ise borsaya geldiği Kasım 2023’te ilk açılışını 137,50 TL’den gerçekleştirdi ve şubatta en yüksek 710 TL’ye kadar çıktı. Ardından da gelen satışlarla geriledi.

ARD BİLİŞİM

Türksat ile iş birliği süresi uzatıldı. Tutar yıllık gelirinin %65’i seviyesinde. Gelirini büyütecek

ARD Bilişim, Türksat ile imzaladığı “Bilgi Teknolojileri Destek Hizmet Alımı” işine yönelik sözleşmenin uzatıldığını duyurdu. Anlaşma içeriğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı ile ilişkili kuruluşların devam eden e-Devlet hizmet projelerinin geliştirilmesi ve mevcut sistemlerin modernizasyonu işi yer alıyor. Proje, yazılım geliştirme, donanım, ağ altyapısı, yardım masası, iletişim merkezi ve siber güvenlik çözümlerinin hayata geçirilmesi gibi kritik hizmetleri kapsıyor. KDV dahil 1.215.000.000 TL bedelle sürdürülecek olan projenin, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. Söz konusu tutar şirketin yıllık gelirinin %65,3’üne denk geliyor. Bu itibarla ARD Bilişim açısından oldukça önemli bir iş olduğu göz ardı edilmemeli.

KARSAN

Aldığı iki yeni işten biri Romanya’dan diğeri Ulaştırma Bakanlığı’ndan. Gelirini destekleyecek

Karsan yakın zamanda gerçekleştirdiği iki yeni anlaşmayı paylaştı. Bunlardan ilki Romanya Sibiu Belediyesi ile imzaladığı sözleşmeyle alakalı. Karsan, toplam 30 araç ve 40 adet şarj istasyonuna ilişkin anlaşma sağlandığını belirtirken toplam bedelinin yaklaşık 16,3 milyon euro olduğunu ifade etti. Araçların teslimatı 2025 yılı içinde gerçekleşecek. Şirket, bir diğer açıklamasında ise Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen ihaleyi kazandığını duyurdu. Bu kapsamda 25 adet körüklü elektrikli otobüs siparişi aldığını belirtti. Teslimatların, 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor. Tutar hakkında ek bilgi paylaşımında bulunmadı. Karsan, modern ve çevreci ulaşım çözümleri sunan elektrikli otobüsleriyle sektörde pazarını büyütmek istiyor.